Autofahrerinnen und Autofahrer müssen am Donnerstag erneute Sperrungen im Bereich der A24-Baustelle einplanen. Auch Tempolimits sind dort vorgesehen.

Nach LKW-Unfällen: Tempolimit in A24-Baustelle wird gesenkt

Verkehr - Nach LKW-Unfällen: Tempolimit in A24-Baustelle wird gesenkt

Verkehr - Nach LKW-Unfällen: Tempolimit in A24-Baustelle wird gesenkt