Nach Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Neue Optionen für MV?

Schwerin

Sektlaune bei SPD und Grünen, Kater-Stimmung bei der CDU im Land: Mit deutlichen Verlusten für die CDU und der Wiederwahl der Amtsinhaber gaben die Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein erstes Signal für das Superwahljahr 2021. Den Hochrechnungen zufolge wurden in beiden Bundesländern die Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) im Amt bestätigt.

SPD sieht Rückenwind für Landtagswahl

„Gute Regierungsarbeit zahlt sich aus“, kommentierte SPD-Landeschefin Manuela Schwesig den Wahlsieg von Dreyer und Kretschmann. „Das ist für mich und die SPD Rückenwind für die MV-Wahl am 26. September.“

Sack: Ergebnis nicht aufs Land übertragbar

Die CDU, die wegen der Maskenaffäre einzelner Bundestagsabgeordneter massiv unter Druck geraten ist, landete in beiden Ländern mit deutlichen Verlusten auf Platz zwei. In Baden-Württemberg könnten die Christdemokraten sogar aus der Regierung fliegen. Eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP scheint möglich. CDU-Landeschef Michael Sack zeigte sich enttäuscht von den Ergebnissen, meint aber, dass diese nicht auf MV übertragbar seien. „Wir haben noch ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl und werden kämpfen.“

Politologe: Menschen wählten Stabilität

Nach Einschätzung des Rostocker Politikwissenschaftlers Wolfgang Muno haben die Regierungschefs vom Amtsbonus profitiert. „Die Menschen haben in der Pandemie vor allem Stabilität gewählt“, so der Experte. „Die Ministerpräsidenten konnten sich als präsidial führende Krisenmanager profilieren.“ Das werde auch für MV zu erwarten sein.

„Neue Optionen werden Grüne und Linke beflügeln“

Nach dem deutlichen Debakel der CDU sieht Muno die Chancen für Rot-Rot-Grün in MV steigen, auch weil CDU-Spitzenkandidat Sack in einem von Kontaktbeschränkungen gekennzeichneten Wahlkampf kaum Chancen hat, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. „Schlimm wird es für die CDU, wenn es in Baden-Württemberg eine Ampel gibt und die CDU komplett aus der Regierung fällt“, so Muno. „Die neuen Optionen werden in MV vor allem Linke und Grüne beflügeln.“

Grüne und FDP sehen sich durch Ergebnisse gestärkt

Die Grünen scheiterten 2016 knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, spüren nun einen starken Schub für den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag. „Die Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind für uns ein positives Signal in Hinblick auf den Herbst“, so Landeschef Ole Krüger. Auch die Landes-FDP hofft nach den Zuwächsen in beiden Ländern auf ein Comeback im Landtag, wo sie bis 2006 vertreten war.

Linke im Land zurückhaltend

Die Chefin der Linken in MV, Wenke Brüdgam bedauerte, dass ihre Partei nicht in die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einziehen konnte. „Von außerhalb des Parlamentes Wahlkampf zu machen, ist schwierig,“ so Brüdgam. In MV seien die Linken hingegen eine stabile und starke Kraft. „Welche Optionen sich dann ergeben, müssen wir ausloten.“

Die AfD musste nur wenige Einbußen hinnehmen. Landessprecher Leif-Erik Holm sieht das als Erfolg. Die AfD habe gute Chancen im Superwahljahr, wenn sie sich „als verlässliche und engagierte bürgerliche Alternative“ präsentiert.

Von Martina Rathke