Rostock

Am Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern der neue Lockdown – doch wie lange dauert er dieses Mal? Offiziell sollen die strengen Maßnahmen zunächst auf vier Wochen begrenzt werden. Vor dem Landtag warnte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aber bereits davor, was passieren könnte, wenn die Maßnahmen nicht greifen: „Dann wird es keinen Sommerurlaub in MV geben können.“

Der Hoffnungsschimmer: Nach OZ-Informationen gibt es innerhalb der Landesregierung aber auch deutlich optimistischere Prognosen. Denn wenn sich die Lage schneller als geplant entspannt, wird auch früher gelockert, heißt es aus der Staatskanzlei. Am Freitag sank die landesweite Inzidenz bereits den zweiten Tag in Folge. Die Tourismusbranche hofft jedenfalls immer noch auf Urlauber zu Pfingsten, fordert einen klaren Fahrplan für Lockerungen.

Schulen ab 3. Mai wieder offen?

Vor dem Landtag sagte Schwesig, dass Schulen und Kitas für sie Priorität haben: Sobald die Inzidenz mehrere Tage verlässlich unter 100 liegt, sollen die Kinder zurück in den Unterricht dürfen. „Kitas und Schulen first.“

Dem Landeselternrat ist das nicht konkret genug. Kay Czerwinski, der Vorsitzende der Eltern-Vertretung, fordert: „Die Schließung von Schulen und Kitas muss auf zwei Wochen beschränkt bleiben!“ Ab dem 3. Mai sollen Kinder also zurück in den Unterricht dürfen. Bis dahin müsse das Land es vermeiden, die gleichen Fehler wie im Lockdown 2020 machen. Es müssten zum Beispiel endlich Be- und Entlüftungsgeräte für Klassenräume angeschafft werden, so Czerwinski.

Urlauber ab dem 21. Mai?

In der Tourismusbranche gilt nach vor ein anderes Datum als großes Ziel: Ab dem 21. Mai – dem Freitag vor Pfingsten – soll MV wieder öffnen. Auch für Urlauber aus anderen Bundesländern. „Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das klappen kann. Das hängt jetzt aber an der Disziplin eines jeden Einzelnen“, so Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV.

Test-Öffnungen in einzelnen Regionen lehnt er aber ab, der Tourismusverband bringt stattdessen einen Stufenplan wie 2020 ins Gespräch: Erst Urlaub im eigenen (Bundes-)Land, dann öffnen Herbergen für alle Bundesbürger. „Die Zeit bis dahin müssen wir nutzen, um das Testen massiv auszubauen. Wir brauchen beispielsweise einheitliche analoge und digitale Test-Nachweise, eine gegenseitige Anerkennung von Tests.“

Restaurants ab 6. Juni offen?

Auch die anderen Wirtschaftsverbände fordern vom Land einen klaren Plan – nicht nur fürs Schließen, sondern auch für das Öffnen: Dehoga-Chef Lars Schwarz will ein klares Konzept – angelehnt an den ursprünglichen MV-Plan. Der sieht bisher beispielsweise vor, dass der Handel wieder öffnen darf, wenn die Inzidenz 14 Tage lang stabil unter 50 liegt. Auch Restaurant- und Kneipenbesuche wären dann wieder erlaubt. Sport wäre innen und außen wieder möglich, ebenso erste Veranstaltungen und Familienfeiern.

Nach Berechnungen des Greifswalder Bio-Informatikers Prof. Lars Kaderali soll MV erst in fünf Wochen erst wieder unter der Marke von 50 Neuinfektionen landen. Heißt: Große Öffnungen wären dann erst in sieben Wochen denkbar, also ab dem 7. Juni. Komplett öffnen dürfte MV dann ab Anfang Juli – wenn die Inzidenz längere Zeit unter 35 liegt.

Das Ende der Inzidenz

Aus der Schweriner Staatskanzlei heißt es, das Land werde die Lage künftig anhand von drei Faktoren beurteilen: Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche – sei noch nur einer von drei wichtigen Werten. Auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen und die Impf-Quote sollen künftig in die Entscheidungen einfließen.

„Wir müssen unsere Kontakte um bis zu 50 Prozent reduzieren. Dann erreichen wir in fünf Wochen Inzidenzen, die uns Öffnungsperspektiven erlauben“, so Schwesig.

Von Andreas Meyer