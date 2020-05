Nach Lockerungen in MV: Ansturm auf Hotels an der Ostsee

Rostock

Die letzten Wochen waren „ein Desaster“, schimpft Torsten Bothe, Geschäftsführer der Ostsee-Zimmervermittlung in Rostock. Jetzt gehe es wieder bergauf, und das sei „sehr erfreulich“. Bothe und seine Mitarbeiter haben mehr als 25 000 Unterkünfte an der gesamten deutschen Ostseeküste im Angebot – vom Wohnwagen über die kleine Ferienwohnung bis zur exklusiven Strandvilla für 16 Gäste. „Nachdem in den vergangenen Wochen hauptsächlich Stornierungen reinkamen, gibt es jetzt wieder Buchungen“, erklärt Mitarbeiterin Britta Schweers.

Ähnlich sieht es in vielen Hotels, Pensionen und bei Vermietern von Ferienhäusern aus: Die Telefone klingeln fortwährend, heißt es im Grand Hotel Binz auf der Insel Rügen. Jedoch: Angebote oder Reservierungsbestätigungen gebe es noch nicht, beklagen zum Beispiel die zur Hotelgruppe gehörenden Arkona und Rugard Thermal Strandhotels in Binz. Und vertrösten auf die kommende Woche. Grund: der noch ausstehende Auflagenkatalog der Landesregierung für Hotels.

Anzeige

Hotels und Pensionen ab 18. Mai für Einheimische offen

Hintergrund: Ab 18. Mai stehen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern für Einheimische bereit. Ab dem 25. Mai wird dann auch für Gäste aus anderen Bundesländern geöffnet. Die Hotels dürfen dabei nur zu 60 Prozent gefüllt sein. Darauf hatte sich die Landesregierung zu Wochenbeginn mit der Branche verständigt. Viele Hotels wollen dann erst öffnen – bei vielen Buchungsportalen sind kaum frühere Reservierungen möglich.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Das müssen Sie jetzt über Urlaub an der Ostsee in MV wissen

„Das wird ein Kraftakt“

„Das wird ein Kraftakt mit ungewissem Ausgang“, sagt Andy Paetow. „Doch unsere Kollegen haben große Lust, endlich wieder zu starten“, betont der Leiter der Phönix-Hotels „Am Schäfereck“ in Groß Strömkendorf ( Nordwestmecklenburg) und des Hauses „Seeblick“ im Wismarer Stadtteil Wendorf. Jeweils 15 bis 30 Angestellte bewirtschaften die beiden Objekte. Man brauche etwas Vorlauf für den Neustart, und der kostet: Paetow rechnet mit insgesamt 40 000 bis 50 000 Euro. Dies betreffe unter anderem eine Komplettreinigung.

Sollte man aufgrund steigender Infektionszahlen in einigen Monaten erneut zur Totalschließung gezwungen werden, müsse man wohl für immer abschließen, so der Hotelfachmann. Der entstandene Schaden der vergangenen Wochen belaufe sich hier auf einen sechsstelligen Bereich. Allein der Verlust aufgrund der vom Haltbarkeitsdatum abgelaufenen bzw. verdorbenen Lebensmittel liege bei 4000 bis 5000 Euro. „Deshalb starten wir ab 28. Mai wahrscheinlich nur mit 27 Zimmern im Haus „Seeblick“. Damit bleiben wir auch im Falle einer erneuten Massenquarantäne überlebensfähig“, betont Paetow. Bei Hygienefragen sieht er vor allem Probleme beim Frühstücksbüfett. Hier werde man sich womöglich mit Lunchpaketen behelfen. Die Nachfrage von Gästen vor allem aus Berlin, Hamburg und Sachsen sei indes bereits groß.

Kommentar: Hoffentlich geht das gut!

„Freuen uns über Gäste“

Über jeden Gast freut sich ab 9. Mai auch das Team um Eckard Mixdorf im „Reuterhaus“ in Wismar. Dann kann der Familienbetrieb nämlich sein Restaurant am Markt wieder öffnen. Normalerweise finden hier 60 Besucher Platz. „Diese Zahl wird definitiv halbiert“, sagt der Chef. Und ob die insgesamt zwölf Angestellten und zwei Azubis ab 18. Mai alle neun Hotelzimmer bewirtschaften können, sei noch zu klären. „Es ist alles sehr schnell auf uns eingestürzt. Wir gingen davon aus, erst maximal Ende Mai wieder öffnen zu können“, so Mixdorf. Deshalb werde man die Auflagen genau studieren und in Ruhe vorplanen. Er betont: „Wir müssen nach vorn sehen, uns als gute Gastgeber zeigen, und die Politik muss mitdenken.“

„Schnellschuss der Bürokratie“

Als „unüberlegten Schnellschuss der Bürokratie“ bewertet Ole Lueder die überraschende Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen im Nordosten. Die Gefahr einer erneuten Schließung aufgrund zunehmender Erkrankungsfälle könne zum existenziellen Problem werden. „Wir öffnen erst ab 25. Mai wieder“, sagt der Chef des Gutshauses „Redewisch“ in Boltenhagen ( Nordwestmecklenburg). Grund: Einheimische Gäste machen im Jahresdurchschnitt nur etwa fünf Prozent der Klientel aus.

Der Familienbetrieb mit seinen neun Angestellten, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, darf 13 seiner 21 Zimmer bewirtschaften. Für Lueder stellt aufgrund der umfangreichen Hygieneauflagen vor allem das Frühstück ein Personalproblem dar. „Doch wir werden es anpacken und lernen“, erklärt der Pächter. Die Zeit des Stillstands hat man hier genutzt, um alle Bäder neu zu gestalten. Auch die Sauna wurde umgebaut. Sie ist noch nicht fertig, darf aber aufgrund des Infektionsschutzes ohnehin noch nicht genutzt werden. Optimistisch stimmen den Hotelier die zahllosen Anrufe, die seit Montag im Gutshaus eingehen. Die Zimmer-Nachfragen kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Den bisherigen Umsatzverlust von rund 100 000 Euro hofft man bis zum Jahresende ausgleichen zu können. Lueder hofft noch auf eine „schwarze Null“.

Verhaltener Start nachvollziehbar

Lars Schwarz, Präsident des Dehoga MV und Inhaber der Hotels Nudel-Oper und Mecklenburger Hof in Gnoien, hat Verständnis für die zögerliche Haltung mancher Hoteliers in MV. Bei gerade mal fünf Prozent einheimischer Gäste sei es „nachvollziehbar“, wenn sich einzelne Häuser mit der Wiedereröffnung zurückhielten. Er rechnet damit, dass am Himmelfahrtstag (21. Mai) etwa ein Drittel der Häuser in MV für Touristen geöffnet haben werden.

Generell sei die Urlaubsbranche in MV für die Öffnung gerüstet, betont der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Aber auch er kann verstehen, dass es einigen Hoteliers jetzt zu schnell gehe. Und betont: „Niemand ist zur Öffnung verpflichtet.“ Vorschläge zu Fragen, wie zum Beispiel Nachverfolgbarkeit, Arbeitsschutz, Hygiene und Desinfektion, Lüftung und Abstandsregeln, wollen Tourismusverband und Dehoga noch in dieser Woche fixieren und dann in Schwerin vorlegen. Gebe es schnell eine Verordnung der Landesregierung, bliebe dann noch etwa eine Woche Zeit für Vorbereitungen.

Mehr zum Thema:

Essen gehen in der Corona-Krise: Das sind die neuen Regeln für den Restaurantbesuch in MV

Neustart für Restaurants in MV: Warum viele Gastronomen trotzdem skeptisch sind

Menschen in Sorge: „Wenn jetzt alle zur Ostsee fahren, bricht die nächste Epidemie aus“

Von Volker Penne und Thomas Luczak