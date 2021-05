Nach MV-Gipfel: Rügens Touristiker wollen Öffnung erklagen

Insel Rügen

Mit der Entscheidung der Landesregierung, den bundesweiten Tourismus erst ab 14. Juni wieder zu ermöglichen, wollen sich die Touristiker der Insel Rügen nicht abfinden. Sie fordern eine schnellere Öffnung für die Branche noch im Mai – zur Not auch auf dem Klageweg.

In einer gemeinsamen Erklärung von Bürgermeistern und Touristikern sprechen sich die Unterzeichner für eine vollumfängliche Öffnung der touristischen Infrastruktur ab dem 23. Mai aus. Dazu zählen Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomie, Handel, Freizeit, Kultur, Häfen, Schwimmbäder und sonstige touristische Dienstleistungen.

Landesverordnung: rechtlich nicht haltbar

Rechtlich sei die Abweichung von der Bundesgesetzgebung nicht nachvollziehbar, heißt es in der vom Tourismusverband koordinierten Erklärung, es müssten die gleichen Voraussetzungen für Geimpfte, Genesene und Gestestete wie in anderen Bundesländern gelten. Deshalb will der Tourismusverband Rügen Klage gegen die alte und neue Landesverordnung erheben. „Wir nehmen den Image- und Wirtschaftsschaden für Vorpommern und unsere Region nicht länger hin“, so die Touristiker, „Bayern, Schleswig-Holstein, Polen und Mallorca öffnen – und MV nicht.“

Der Landkreis Vorpommern-Rügen mit den Top-Tourismusdestinationen Rügen, Fischland-Darss-Zingst und Stralsund solle als Testregion an den Start gehen und könne so auch für das Bundesland eine Vorreiterrolle haben. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Verordnung so zu ändern, dass Landkreisen mit einer Corona-Inzidenz unter 50 eine Öffnung des Tourismus ermöglicht wird.

Landrat Stefan Kerth soll Öffnungen vorbereiten

„Wir sind gesprächsbereit“, betont Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen. „Wir wollen nicht Klagen, sondern Öffnen. Es sei denn, man zwingt uns.“ Auch der Landkreis sei jetzt in der Pflicht, meint Schäfer. Landrat Stefan Kerth (SPD) war mit den Forderungen einer Öffnung des Tourismus in der Region am 28. Mai in die Verhandlungen des MV-Gipfels gegangen, aber gescheitert.

„Jetzt müssen die Voraussetzungen geschaffen werden für einen sicheren Urlaub, der Aufbau weiterer Testzentren muss intensiviert werden“, meint Knut Schäfer. Als Konzept zur Öffnung nach einem Ampelsystem könnte der Ansatz des Landestourismusverbandes genutzt werden.

Breite Unterstützung auf der Insel

Zu den Unterzeichnern der Erklärung zählen unter anderem Reinhard Liedtke (Bürgermeister Sellin), Detlef Besch (Bürgermeister Mönchgut), Arno Vetterick (Bürgermeister Breege) und Thomas Gens (Bürgermeister von Hiddensee) aber auch die Vertreter aus dem Tourismusmanagement, wie etwa André Kretschmar (Tourismuszentrale Stralsund) und Kai Gardeja (Tourismusdirektor Binz).

Von Anne Ziebarth