Nach Messerattacke auf Baby in Rostock: So geht es Mutter und Kind heute

Rostock-Dierkow

Es war die schlimmste Zeit im Leben der 19-jährigen Ayleen und ihrer jetzt zehnmonatigen Tochter Livien Melina. Das kleine Mädchen überlebte eine Messerattacke ihres eigenen Stiefgroßvaters. Erst jetzt hat Ayleen die Kraft, über die dramatischen Ereignisse zu sprechen.

Der Albtraum begann in der Nacht zum Sonntag, dem 21. Juli 2019. Der 40-jährige Stiefvater der jungen Mutter kam in den späten Abendstunden zu Besuch. Völlig berauscht und von Halluzinationen geplagt. Er fühlte sich verfolgt und bedroht.

Schrei um Hilfe am Telefon

Mit in der Wohnung waren, neben der 19-jährigen Mutter, auch ihre damals dreimonatige Tochter und deren neunjähriger Bruder. In seinem Wahn wählte der 40-Jährige den Polizeinotruf und schrie um Hilfe. Die Beamten waren nur wenige Minuten später vor Ort, ahnten zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts von der bevorstehenden Eskalation.

Nachdem der verwirrte Mann mit einer Waschmaschine den Zugang zur Wohnung vor „unerlaubten Besuchern“ versperrt hatte, richtete sich seine Wut plötzlich gegen seine eigene Stieftochter. So schrie er laut: „Ich bringe euch um“, und entriss Ayleen ihr Baby aus den Armen. Völlig verzweifelt und verängstigt schrie die junge Frau nach Hilfe.

Blutbad angerichtet

Dann ging alles ganz schnell. Mit einem Küchenmesser stach der Mann laut Schilderungen der Mutter mehrmals in den Rücken des Säuglings. „Das Messer war so lang, dass es aus dem Bauch wieder austrat“, erinnert sich die Mutter mit Schrecken. Anschließend schleuderte er das Baby auf den Fußboden.

Schließlich gelang es der Polizei, in die verbarrikadierte Wohnung zu gelangen. Während der verwirrte Täter auf den Balkon flüchtete, konnten die Beamten Ayleen, ihren Bruder und das mittlerweile leblose Baby in Sicherheit bringen. In einem Rettungswagen wurde das schwerst verletzte Baby von mehreren Notärzten versorgt, das Mädchen musste wiederbelebt werden.

Sturz aus 15 Metern

Während die Rettungskräfte um das Leben des Säuglings kämpften, versuchten Polizisten den Täter festzunehmen. Dieser kletterte über die Balkonbrüstung der Wohnung im sechsten Obergeschoss. Ein Beamter griff noch das Bein des Mannes, schaffte es aber nicht ihn festzuhalten. Der 40-Jährige stürzte 15 Meter in die Tiefe und war sofort tot.

Das Mädchen erlitt neben Verletzungen an Leber, Niere, Magen, Lunge auch einen schweren Schädelbasisbruch und musste daraufhin ins künstliche Koma versetzt werden. Mehrere Wochen lag das Kind auf der Intensivstation.

Als wäre nie etwas geschehen

Im Frühjahr 2020, rund acht Monate nach der schrecklichen Tat, sieht man der heute zehn Monate alten Livien Melina diesen Vorfall nicht mehr an. Die Kleine spielt gemeinsam mit ihrer Mutter im Kinderzimmer. Ihre Wunden sind inzwischen verheilt, sie ist wieder gesund, hat keine Folgeschäden durch die Attacke erlitten.

Die Tatwohnung konnte Ayleen nie wieder betreten – zu traumatisch sind die Erinnerungen. „Ich möchte die Zeit mit meinem Kind genießen und bin Gott dankbar, dass ich sie nicht verloren habe. Sie ist mein Leben – ich liebe sie.“ Die kleine Livien Melina hatte offenbar alle Schutzengel zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

