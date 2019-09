Nach Mord an Maria K. aus Zinnowitz: Heute werden die Urteile gesprochen

Stralsund

Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz gegen den 19-jährigen Nicolas K. und den 21-jährigen Niko G. wird am Freitag das Urteil erwartet. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die schwangere junge Frau zu Beginn des Jahres heimtückisch und aus Mordlust erstochen zu haben.

Am Montag, dem fünften Verhandlungstag, waren vor dem Landgericht Stralsund die Plädoyers gehalten worden. Lebenslänglich lautete die Forderung der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage als Strafe für das brutale Verbrechen.

Pflichtverteidiger plädierte für Jugendstrafrecht

Auch Pflichtverteidiger Axel Vogt sagte, dass sein Mandant Nicolas K. schuldig des Mordes mit Schwangerschaftsabbruch sei. Allerdings liege keine besondere Schwere der Schuld vor, da er eine schwer gestörte Persönlichkeit habe und geständig gewesen sei. Deshalb plädierte er für das Jugendstrafrecht. Das hieße maximal zehn Jahre Haft.

Am Montag sind im Prozess um den Mord an Maria K. aus Zinnowitz vor dem Landgericht Stralsund die Plädoyers gehalten worden. Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin forderten jeweils Maximalstrafen – mit einem Unterschied.

Rene Neumeister, Pflichtverteidiger von Niko G., plädierte hingegen auf Beihilfe zum Mord ohne besondere Schwere der Schuld. Die Strafe solle sich am Erwachsenenstrafrecht orientieren. Er widersprach der Nebenklage, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass Niko G. das Opfer festgehalten habe.

Der 21-Jährige hatte in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung betont, er habe nur zugesehen und es nicht fassen können, dass die in verschiedenen Gesprächen thematisierte Tat tatsächlich geschehe. Allerdings hatten Rechtsmediziner DNA-Spuren von ihm an Marias Hose gefunden.

Täter wussten von der Schwangerschaft

Die 18-jährige Maria K. aus Zinnowitz war am 18. März dieses Jahres erstochen worden. Tags darauf, am 19. März, wurde sie in ihrer Wohnung furchtbar zugerichtet gefunden. Angeklagt sind der 19-jährige Nicolas K. aus Karlshagen und der 21-jährige Niko G. aus Zinnowitz, die junge Frau gemeinschaftlich umgebracht zu haben. Beide wussten, dass Maria zum Zeitpunkt des Mordes schwanger war.

Von Pauline Rabe