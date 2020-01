Nach Mordurteil gegen Leonies Stiefvater: Darum gehen Verteidiger in Revision

Wolgast

Drei Tage nach dem Urteil gegen David H. wegen Mordes an seiner Stieftochter Leonie gehen seine Verteidiger in Revision. Anwalt Bernd Raitor dazu: „Das ist erforderlich, weil die mündliche Begründung zum Urteil grobe Fehler enthält.“ So habe der Richter aus seiner Sicht nicht zutreffende Sachverhalte wiedergegeben.

Etwa dass die Mutter einkaufen war, während der Stiefvater allein mit Leonie in der Wohnung in Torgelow verblieb, sei nicht bewiesen, so Raitor. Für ihn sei es eine falsche Behauptung des Richters, dass Leonie nicht die Treppe heruntergefallen sei. Zudem gebe es keinen Beweis, dass David H. Leonie die Verletzungen zugefügt habe, die zu ihrem Tod führten. Auch dass ein Notruf nur vorgetäuscht war, gehe nicht aus der Beweisaufnahme hervor.

Verteidiger seien „entsetzt“ über Urteilsbegründung

„Das Gericht darf aber nur tatsächliche Beweise in seiner Begründung heranziehen.“ Deshalb sei das Urteil nach Auffassung Raitors angreifbar. „Wenn das Gericht auf Körperverletzung mit Todesfolge mit einer Haft von acht oder neun Jahren für David H. und Leonies Mutter Janine Z. entschieden hätte, dann hätten wir überlegen müssen, in Revision zu gehen.“ Aber dass allein David H. wegen Mordes verurteilt wurde, sei nicht akzeptabel.

Bernd Raitor sei „entsetzt“ über die Urteilsbegründung des Gerichts. „Es ist richtig schlimm, wie man so eine falsche Begründung abgeben kann.“ Deshalb habe er am Montag das Rechtsmittel der Revision eingelegt. Nun müsse der Bundesgerichtshof ( BGH) das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen. Sollte der BGH zustimmen, muss das Verfahren wiederholt werden.

Von Juliane Schultz