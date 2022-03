Rostock

Am Freitag verhandeln Betriebsrat und Geschäftsführung erstmals, wie es für die 600 Mitarbeiter der Rotorblatt-Produktion bei Nordex in Rostock weitergehen soll. Die Mitarbeiter-Vertretung drängt auf eine Transfergesellschaft für all jene, die zum 30. Juni ihren Job verlieren.

Nordex möchte nach OZ-Informationen lieber Abfindungen zahlen – und möglichst viele Mitarbeiter schon vorher entlassen. Die Höhe der Abfindungen, die das Unternehmen laut Insidern biete, sei aber deutlich geringer als in der Vergangenheit.

Abfindung statt Transfergesellschaft?

Aus Belegschaftskreisen heißt es, Nordex biete jedem Mitarbeiter eine Abfindung abhängig von der Betriebszugehörigkeit an. Für jedes Jahr im Unternehmen soll es 70 Prozent eines Monatsbruttogehaltes geben. Wer beispielsweise bisher 3000 Euro brutto pro Monat verdient hat und zehn Jahre bei Nordex ist, soll 21 000 Euro erhalten – aber auch nur, wenn er jetzt schnell den Deal mit der Firma abschließt.

„Es wird Druck auf die Mitarbeiter aufgebaut. Dabei ist der Faktor 0,7 eine Frechheit“, so der Betriebsratschef des Werkes, Thomas Theuer. Bei früheren „Restrukturierungsmaßnahmen“ sei Mitarbeitern, die freiwillig das Unternehmen verlassen haben, der Faktor 2,0 geboten worden. Bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit und 3000 Euro Monatsbrutto gab es also 60 000 Euro – fast drei Mal so viel, wie jetzt gezahlt werden soll.

Betriebsrat erhebt Vorwürfe gegen Vorstand

Nordex hatte erst am Montag offiziell bestätigt, seine Rotorblatt-Produktion in der Hansestadt zu schließen. Die OZ hatte entsprechende Pläne schon zwei Wochen zuvor publik gemacht. Das Gondel-Werk in der Südstadt ist von der Schließung nicht betroffen – vorerst jedenfalls nicht.

Vor den Verhandlungen droht bereits Streit: Der Betriebsrat beklagt sich in einer Mitteilung an alle Beschäftigten, dass er nicht ausreichend vorab informiert wurde – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vorstand: „Wir haben die Geschäftsleitung erneut darauf hingewiesen, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, rechtzeitig und umfassend vor dem endgültigen Beschluss einer Betriebsschließung zu informieren. Diese rechtzeitige Information ist leider auch diesmal nicht erfolgt und die Geschäftsleitung hat sich damit nach unserer Auffassung nicht an geltendes Gesetz gehalten“, heißt es in dem Schreiben.

Spanischer Chef soll zurücktreten

Und: Auch die Gründe für die Schließung seien nicht nachvollziehbar. Ein Nordex-Sprecher hatte unter anderem gesagt, dass die jeweils 74,5 Meter langen Rotorblätter aus Rostock kaum noch gefragt seien. Längere Blätter könnten in Rostock aber nicht gefertigt werden. „Stimmt nicht“, sagt der Betriebsratschef am Standort, Thomas Theuer. „Wir könnten bis zu 90 Meter lange Rotorblätter fertigen, ohne die Hallen erweitern zu müssen.“

Schuld an dem Millionen-Verlust, die Nordex einfährt, sei nicht die Belegschaft: „Im Fußball geht erst der Trainer, nicht gleich die ganze Mannschaft. Auch bei uns sollten die Trainer gehen“, sagt Theuer und fordert unter anderem den spanischen Vorstandschef José Luis Blanco Diéguez zum Rücktritt auf.

Von Andreas Meyer