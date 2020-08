Rostock/Oslo

Aus Sorge vor einem stärkeren Anstieg der Corona-Zahlen weitet Norwegen seine Reisebeschränkungen für vereinzelte Länder auf eine Reihe weiterer Staaten und Regionen in Europa aus. Seit dieser Woche steht auch Deutschland auf der „roten Liste“ und gilt als Risiko-Gebiet. Von Einreisebeschränkungen betroffen sind aktuell außerdem Touristen aus Polen, den Niederlanden, Malta, Zypern und Island sowie mehrere Regionen in Schweden und Dänemark. Wer aus diesen Ländern und Gebieten nach Norwegen einreisen will, muss für zehn Tage in Quarantäne.

Bereits am 16. März hatte das skandinavische Land Grenzkontrollen und eine Quarantänepflicht eingeführt, die zwischenzeitlich für Gäste aus Deutschland aber wieder ausgesetzt war. Bis zum 1. Oktober rät das norwegische Außenministerium zudem seinen Staatsbürgern von allen nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland ab – eingeschlossen sind Reisen nach Deutschland.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Urlaub in Norwegen:

Kann und darf ich trotz der Beschränkungen in Norwegen einreisen?

Es besteht kein Einreiseverbot. Aber der Aufenthalt im Land ist nur unter sehr strengen Auflagen möglich. Für Reisende, die ab Sonnabend (29.8., 0 Uhr) in Norwegen einreisen, gilt eine zehntägige Quarantäne.

Was muss ich beachten, wenn ich jetzt nach Norwegen reisen möchte?

Bei Einreise muss eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten zehn Tage mit aussagekräftigen Dokumenten, wie beispielsweise einer Buchungsbestätigung, vorgelegt werden. Wer ein Ferienhaus gemietet hat, benötigt das Einverständnis des Vermieters, dass er dort in Quarantäne gehen darf.

Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben, unter anderem weil es dort zumeist zu einer gemeinschaftlichen Nutzung von Toiletten, Duschen und Küchen kommt.

Eine Unterkunft gilt dann als geeignet, wenn Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts vermieden wird. Damit ist auch der Einkauf in einem norwegischen Supermarkt oder an einer Tankstelle ausgeschlossen.

Wie kann ich nach Norwegen reisen?

Wer von Mecklenburg-Vorpommern nach Norwegen möchte, kann die Fähre von Rostock nach Gedser nehmen und gelangt weiter über die Öresundbrücke und den Landweg via Schweden nach Norwegen. Möglich ist auch von Rostock mit TT- oder Stena-Line nach Trelleborg überzusetzen und dann Reiseweg über Schweden fortzusetzen.

Zudem verkehren Fähren von Fehmarn in Schleswig-Holstein ins dänische Rödby. Schnelle Direktverbindungen mit Hochgeschwindigkeitsfähren gibt es vom dänischen Hirtshals in die norwegischen Häfen Kristiansand und Larvik.

Die Reederei Color-Line, die die Linie zwischen Kiel und Oslo bedient, unterbricht ihren regelmäßigen Dienst auf der Linie. Die Schiffe „Color Magic“ und „Color Fantasy“ fahren laut Reederei weiterhin – allerdings nur als Ostsee-Kreuzfahrt für Norweger ohne Landgang.

Vor Reiseantritt sollte sich jeder unbedingt über die aktuelle Entwicklung in Norwegen und bei den Fähranbietern informieren

Wie ist die Ausreise aus Norwegen geregelt?

Eine Ausreise aus Norwegen ist weiterhin ohne Probleme möglich. Da Norwegen vom Robert-Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuft ist, wird nach einer Rückkehr aus dem Land keine Quarantäne notwendig.

Wie lange werden die Beschränkungen gelten?

Die norwegische Botschaft in Berlin erklärt, dass die Einreiseregelung laufend – in der Regel alle sieben bis 14 Tage – aktualisiert und an das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern angepasst wird. Sie kann jederzeit gelockert, aber auch weiter verschärft werden.

Was sagen und raten Deutsche, die in Norwegen leben und arbeiten?

„ Deutschland liegt nur knapp über den von Norwegen akzeptierten Infektionszahlen. Wenn die Zahlen in den kommenden Tagen und Wochen sinken sollten, könnte die Einreise wieder ohne Quarante möglich sein“, meint Gerd Holweger, der bei Hitraturistservice, einem Angelreisen-Anbieter auf der Insel Hitra arbeitet. Wer sich jetzt entschließe, die Reise anzutreten, müsse mit einer Isolation rechnen und dürfe keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, erklärt er.

Von Christian Lüsch