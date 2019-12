Nach Pannen-Start: Kreuzfahrtschiff „Aidamira“ jetzt in Südafrika auf Reisen

Rostock/Kapstadt

Nach der abgesagten Jungfernfahrt hat das Kreuzfahrtschiff „ Aidamira“ jetzt seine erste Tour in Südafrika angetreten. Das Schiff sei „planmäßig und in gutem Zustand unterwegs“, sagte der Sprecher der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises, Hansjörg Kunze, am Freitag auf OZ-Anfrage. Die ersten beiden Fahrten der „ Aidamira“ waren Anfang Dezember nach der Taufe in Palma de Mallorca wegen Mängeln am Schiff abgesagt worden – mit Hunderten Gästen an Bord.

Auf der Fahrt ohne Passagiere von Mallorca nach Südafrika hatten Handwerker dann die letzten Arbeiten erledigt. Insbesondere Defizite in der Wasserver- und -entsorgung, der Schiffselektrik und Klimatechnik habe man beheben müssen. Ziel sei laut Aida gewesen, das Schiff am 23. Dezember 2019 im südafrikanischen Kapstadt zu präsentieren. Das habe man geschafft. Die „ Aidamira“ habe an dem Tag zur ersten Reise mit Gästen an Bord abgelegt.

Bilder vom Zustand des Schiffes zur Taufe:

Zur Galerie Baumaterial und Handwerker überall: So unfertig ist der aktuelle Zustand der „Aidamira“ in Bildern.

Die „ Aidamira“ ist das 14. Schiff der Aida-Flotte. Bis Ende Oktober 2019 war es noch für das Aida-Schwesterunternehmen Costa Crociere unter dem Namen „Costa neoriviera“ im Einsatz gewesen. Aida hatte den Kreuzliner innerhalb von vier Wochen in der italienischen Hafenstadt Genua für rund 50 Millionen Euro umbauen und sanieren lassen. Starke Regenfälle sollen die Arbeit jedoch behindert haben. Künftig werde das Schiff von Kapstadt aus Kreuzfahrten rund um Südafrika unternehmen.

Kreuzliner seit 20 Jahren unterwegs

Für Aida seien die Touren in Südafrika eine Premiere, erklärte Kunze. Die aktuell stattfindende Weihnachtsreise führe von Kapstadt aus an der östlichen Küste Afrikas entlang, die am 30. Dezember startende Silvesterreise dann an der westlichen Küste bis Namibia. Beide Reisen seien „fast ausgebucht“. Die „ Aidamira“ verfügt den Angaben zufolge über rund 700 Gästekabinen.

Das Schiff war bis 1999 von der griechischen Reederei Festival Cruises auf der französischen Werft Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire) gebaut worden, der erste Name lautete: „Mistral“. Nach der Insolvenz der Reederei wechselte es nach Umbauten Namen und Eigentümer, bis es 2013 bei Costa Crociere als „Costa neoriviera“ zum Einsatz kam.

Zur Galerie Das Mittschiff der „Global Dream“, der nach Passagierzahlen größte Kreuzliner der Welt, macht sich auf den Weg von Warnemünde nach Wismar, um dort fertig gebaut zu werden. Doch noch weitere XXL-Schiffe schippern auf den Weltmeeren. Eine Übersicht über die Top Ten.

Lesen Sie auch:

Von Axel Meyer-Stöckel