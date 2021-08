Stralsund

„Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt“, sagt der Stralsunder Unternehmer Oscar Schröder. Diesen Spruch nimmt sich der 34-Jährige zu Herzen, denn trotz der 2017 angemeldeten Insolvenz seines Start-Ups „MyFoodHero“ lässt er sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Derzeit arbeitet er zusammen mit dem Greifswalder Leonardo Bornhäußer an dem neuen Projekt „Praxiswissen trifft Wissenshunger“.

„In den vergangenen zehn Jahren habe ich so vieles gelernt durch den Austausch mit Personen aus der Praxis“, erklärt Schröder. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Stralsund sammelte er bei der Firma Exxeta in Zürich wertvolle Erfahrungen. An diese Zeit erinnert er sich auch heute noch gut. „Ich bin überzeugt, dass Wissbegierige die Möglichkeit haben müssen, an praktisches Wissen heranzukommen“, betont der Stralsunder.

Plattform soll Wissenstransfer und Planung vereinfachen

Aus dieser Überzeugung entstand die Idee für eine Plattform, die den Wissensaustausch von Menschen mit Praxiserfahrung an Wissbegierige vereinfacht. So soll ein neues Format entstehen. Fachkundigen wird ermöglicht, sich auf einer Webseite zu registrieren und eigenständig Events zu planen. Wissenshungrige können sich dann für diese Veranstaltungen anmelden und daran teilnehmen. Direkt auf der Webseite sollen auch Angebote für Räumlichkeiten zu finden sein. Sobald die gewünschte Teilnehmerzahl erreicht ist, können die Räume verbindlich gebucht werden, das Event findet statt. Noch ist die Seite allerdings nicht online.

Die Webseite vereint nötige Vorkehrungen und vereinfacht die Planung. So bleibt niemand auf den Raumkosten sitzen, falls die Anmeldungen doch zu gering sind. „Am aufwendigsten ist immer die Organisation, sprich Anmietung, Vergütung, Tickets und so weiter. Mit der Plattform übernehmen wir das“, erklärt Schröder. Derzeit sind die beiden Unternehmer beschäftigt, Menschen mit Praxiserfahrung sowie potenzielle Teilnehmer zu finden. Bereits 40 Fachkundige konnten sie für ihr Vorhaben begeistern. Demnächst sollen die Events online sowie offline stattfinden. Dafür benötigen sie jedoch Verstärkung.

„Wir suchen einen Praktikanten, der uns vor allem beim Organisieren der Events und der Kommunikation mit den Sprechern unterstützt. Wir bieten viel Freiheit und Platz zur Entfaltung und sind jederzeit erreichbar, sollten Probleme auftauchen“, erzählt Schröder. „Das Praktikum ist vergütet und ortsunabhängig. Im täglichen Meeting sprechen wir uns dann ab.“ Die beiden Unternehmer bieten so die Möglichkeit, ab Stunde null ein Projekt mit aufzubauen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Barbara Waretzi