Einen kleinen Erfolg können die Anwohner des Rostocker Stadtteils Brinckmansdorf für sich verbuchen. In der Albert-Schulz-Straße im Wohngebiet Riekdahl zeigt seit der vergangenen Woche eine elektronische Tafel Autofahrern an, ob sie in der Tempo-30-Zone die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten oder nicht. Guckt der Smiley böse, sollten Raser besser den Fuß vom Gas nehmen und stattdessen lieber auf die Bremse drücken. Ist alles okay, zieht das Leuchtgesicht die Mundwinkel nach oben und wird grün.

Verband für Wohneigentum: Anzeige kann nur erster Schritt sein

Aufgestellt hat ihn die Hansestadt, zunächst für ein halbes Jahr. Für die Installation einer solchen Anlage hatten sich einige Anwohner bereits im vergangenen Jahr stark gemacht, als wegen der Großbaustelle in der Tessiner Straße der Verkehr im Wohngebiet immens zugenommen hatte –darunter Wolfgang Kuhlemann. Der Rechtsanwalt engagiert sich im Verband für Wohneigentum Rostock-Brinckmanshöhe und ließ nicht locker, was das Thema angeht. Den Anbau der elektronischen Anzeige in der Albert-Schulz-Straße wertet er als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. „Es ist toll, dass etwas gemacht wurde. Nun müssen wir sehen, was es bringt“, so der Rostocker.

Wolfgang Kuhlemann vom Verband Wohneigentum Rostock bemängelt, dass viele Autofahrer in Riekdahl zu schnell unterwegs sind. Quelle: Ove Arscholl

Sein subjektiver Eindruck sei es allerdings, so Kuhlemann, dass Autofahrer an solchen Stellen nur kurz abbremsen und dann wieder schneller fahren. Deshalb würden die Anlagen regelmäßige Kontrollen durch die Polizei nicht ersetzen. Hinzu komme, dass es im Wohngebiet weitere neuralgische Punkte gebe, zum Beispiel die Kurve zum Riekdahler Weg, durch die Raser regelmäßig mit Karacho brettern.

Zufrieden zeigte sich zunächst einmal Brinckmansdorfs Ortsbeiratschef Marco Döbel (CDU). Er begrüße, dass die Hansestadt auf die Wünsche und die berechtigte Kritik der Einwohner eingegangen sei. „Es ist ein kleiner, aber notwendiger Schritt, um die Verkehrssicherheit in dem belebten und beliebten Wohnviertel zu steigern.“ Sein Gremium werde sich weiter dafür einsetzen, „einen sicheren Straßenverkehr an den stark befahrenen Straßen unseres Wohngebietes zu gewährleisten“, so Döbel.

Der Rostocker Landtagsabgeordnete Daniel Peters (CDU), zu dessen Wahlkreis Brinckmansdorf gehört, kritisierte, dass sich die Stadt so lange Zeit gelassen hatte, das Problem anzugehen. Schon im Juli 2021 hatte es eine Vor-Ort-Begehung gegeben, bei der festgestellt wurde, dass viele Autofahrer das Tempo teilweise deutlich überschritten. Nach „mehrmaligen Nachfragen und monatelangen Verzögerungen“ werde nun mit der Geschwindigkeitsanzeige an die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit Tempo 30 erinnert.

Probleme bleiben nach Ende der Bauarbeiten in Tessiner Straße

„Dieser Appell richtet sich insbesondere an Raser, die aufgrund des Kreuzungsausbaus auf die Straßen des Wohngebietes ausweichen und durch ihr zügiges Fahren Einwohnerinnen und Einwohner gefährden“, so Peters. Im Mai 2021 hatten die für rund anderthalb Jahre angesetzten Bauarbeiten in der Tessiner Straße auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A19 in Richtung Berlin begonnen und sollen Ende 2022 beendet werden.

Ob sich das Raser-Problem für die Anwohner dann in Luft auflöst, ist allerdings fraglich. Immer mehr würde im Gebiet an der Timmermannsstrat rund um Media Markt, Getränkeland und Co. gebaut, so Kuhlemann. Einen eigenen Gewerbepark mit fünf großen Hallen will allein die belgische Firma für Logistik- und Gewerbeimmobilien VGP errichten. Gut 100 Millionen Euro investiert das Unternehmen und will bis zu 600 Arbeitsplätze schaffen.

Dann sei natürlich noch mehr los in der Nähe des Wohngebiets. „Dann muss man vielleicht doch nachhelfen und baulich etwas verändern“, so der Rostocker Rechtsanwalt, durch Verkehrsinseln oder gemauerte Beete. Doch könne jetzt noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie viele Fahrer dann dort tatsächlich unterwegs sein werden – und wie viele davon zu schnell. „Was das angeht, kann ich verstehen, wenn die Stadt erstmal abwartet, bis es soweit ist“, so Wolfgang Kuhlemann vom Verband für Wohneigentum Rostock-Brinckmanshöhe.

