Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern haben in den vergangenen Tagen ihrem Ärger über die niedrigen Lebensmittelpreise Luft gemacht. Am Freitag gab es zudem mehrere Trecker-Konvois im ganzen Bundesland. Auch die OZ-Leser finden das Thema wichtig und diskutieren über die Ankündigung eines Discounters, bestimmte Preise zu erhöhen.

Nach Protesten der Landwirte in MV: OZ-Leser zeigen sich solidarisch

