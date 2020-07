Sassnitz

„Für uns war es gar nicht so einfach, die Familie zu finden“, sagt der stellvertretende Wehrführer Marcel Gau am Mittwoch. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren am frühen Nachmittag zu einem Rettungseinsatz in den Nationalpark Jasmund gerufen worden. Ein Familienvater hatte den Notruf gewählt, weil seine 45-jährige Frau, die Tochter und der Familienhund an einer Steilwand der Kreideküste festhingen.

Später gab er zu Protokoll, dass er zunächst geglaubt habe, die beiden Frauen hätten sich einen Scherz erlaubt. Sie hätten ihn angerufen und gesagt, sie kämen an der Felswand weder vor noch zurück. Erst als er die Panik in ihren Stimmen hörte, soll er gewusst haben, wie ernst die Lage sei. Die Familie aus Wuppertal ( Nordrhein-Westfalen) hatte sich offenbar aus den Augen verloren, als sie abseits der Wanderwege, auf halber Strecke zwischen dem Königsstuhl und Lohme unterwegs war.

Anzeige

Rutschige Kreide an Rügens Steilküsten

Ihr Hund soll sich laut Angabe der Frauen von der Leine losgerissen haben. Mutter und Tochter haben ihn retten wollen und seien deshalb an der Abbruchkante bis auf eine Höhe von 50 Metern herabgestiegen. 20 Feuerwehrleute und Polizisten mussten erst eine Weile nach der Familie suchen, bis sie die richtige Stelle fanden. „Weil die Urlauber sich nicht gut auskennen, sind ihre Ortsangaben bei solchen Notrufen sehr ungenau“, erklärt Feuerwehrmann Gau. „Das besondere an dem Abschnitt ist, dass sie nicht nur aus rutschiger Kreide besteht, sondern dort auch viel loser Sand liegt.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Höhenretter seilten sich schließlich von der 90 Meter hohen Steilküste ab. Sie holten erst die 17-jährige Tochter, dann den Hund und zuletzt die Mutter einzeln nach oben. „Wir sind froh, dass alle Beteiligten unverletzt blieben“, so Gau. Die Aktion der Familie aus Wuppertal sorgt bei Ortsansässigen jedoch für Kopfschütteln.

„Unglaublich, wie unbesonnen manche sind“

Auf Jasmund hatte es am Mittwoch immer wieder Schauer gegeben. Durch das Regenwasser war die ohnehin schon instabile Kreide zusätzlich rutschig. Doch das, weiß der zuständige Revierförster Rico Markmann, halte viele Leute nicht von solchen gefährlichen Aktionen ab. „Es ist unglaublich, wie unbesonnen manche sind“, sagt er.

Der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, Marcel Gau. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Sassnitz

In diesem Jahr könnten er und seine Kollegen von der Nationalparkverwaltung von morgens bis abends mit dem Kopf schütteln angesichts der Unvernunft. Fast an der gesamten Steilküste Jasmund versuchen Spaziergänger derzeit nach oben oder unten zu klettern. So viel „Verkehr“ auf den verbotenen Pfaden habe es in noch keiner Saison gegeben. „Wir sind mit drei Rangern von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang im Einsatz.“

Mit dem Mountainbike durch Nationalpark Jasmund

Neben den Kletterern sind es auch Mountainbike-Fahrer, die immer wieder gegen die Verhaltensregeln verstoßen. „Die fahren munter den Hochuferweg hin und zurück, obwohl es untersagt ist und wir ihnen Alternativen weiter landeinwärts anbieten.“ Zum einen, sagt Markmann, seien in diesem Jahr natürlich besonders viele Gäste da. Zum anderen seien darunter aber augenscheinlich auch besonders viele Unvernünftige. Die werden von den Rangern gebührenpflichtig verwarnt, wenn sie gegen die im Nationalpark geltenden Bestimmungen verstoßen.

Ob das hilft, bleibt dahingestellt. „Nicht wenige zeigen sich uneinsichtig. Die Mitarbeiter würden immer wieder angepöbelt und sogar bedroht. Im Fall der Familie aus Wuppertal sagt Feuerwehrmann Gau: „Ob es eine Schutzbehauptung war, dass sie den Hund retten wollten oder ob grob fahrlässig gehandelt wurde, kann ich nicht sagen. Das Nationalparkamt wird sicher prüfen, ob es Strafanzeige stellt.“

Von Juliane Schultz und Maik Trettin