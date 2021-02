Nach Schneefall: Mehrere Glätteunfälle mit Blechschäden in MV

Neustrelitz/Schwerin

Bei Schneeglätte und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwochmorgen vielerorts Unfälle ereignet. Wie Polizeisprecher erklärten, rutschten einige Autos an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Nordwestmecklenburg von den Straßen und zum Teil in Gräben. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Unfälle ereigneten sich der Bundesstraße 198 zwischen Stolpe und Möllenbeck, in Neustrelitz, Neubrandenburg und bei Klütz.

Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim registrierte die Polizei mehrere Glätteunfälle. So waren in Hagenow und auf der B 5 zwischen Redefin und Pritzier jeweils Autos von der Straße abgekommen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Auf der BAB 24 zwischen Suckow und Parchim verlor der Fahrer eines Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen zwei Schutzplanken. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Kleintransporter wurde erheblich beschädigt.Angesichts der derzeitigen Wettersituation appelliert die Polizei zur besonderen Vorsicht auf den Straßen. Kraftfahrer müssen auch im Verlauf des Tages weiterhin mit Schnee- und Eisglätte rechnen.

Wetterdienst warnt vor Glätte

In der Nacht waren vor allem im Süden des Landes mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Am Morgen machte sich Schneeregen breit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zudem vor Glätte vor allem im Süden Mecklenburgs gewarnt. Von Niedersachsen her ziehe am Morgen Regen herein, der auf dem gefrorenen Boden zu Glatteis werden könne.

Von RND/dpa