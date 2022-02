Nach Schüssen in Rheinland-Pfalz: Auch bei Einsätzen in MV wurden Polizisten schwer verletzt

Kusel/Schwerin

Der Mord an zwei jungen Polizisten im Alter zwischen 24 und 29 Jahren in der Nacht von Sonntag zu Montag in Rheinland-Pfalz macht fassungslos. Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Kusel wurden die 24-jährige Polizeianwärterin und der 29-jährige Oberkommissar erschossen.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gerät die Polizei immer wieder in gefährliche Situationen – sei es bei Fußballspielen, auf Demonstrationen oder bei routinemäßigen Kontrollen. Die OZ gibt einen Überblick, wann die Ordnungshüter in MV schwer verletzt worden sind.

Polizisten in MV angeschossen und mit Machete angegriffen

„Glücklicherweise gab es seit dem Bestehen der Landespolizei MV 1990 kein Tötungsdelikt, das mit der Tötung der zwei Polizeibeamten aus Rheinland-Pfalz vergleichbar wäre“, teilte Renate Gundlach, Pressesprecherin des Innenministeriums, mit. Eine Ausnahme sei die Tötung eines zur Bundespolizei gehörenden GSG-9-Beamten im Jahre 1993 in Bad Kleinen, der von einem RAF-Mitglied erschossen worden ist.

Fast genau vor zwei Jahren wurde es bei einem tödlichen Nachbarschaftsstreit brenzlig: Als die Polizei in die Wohnung des Angreifers eindringen wollten, hat ein 42-Jähriger auf die Beamten geschossen. Ein 35-jähriger Polizist wurde dabei so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Lebensgefahr bestand allerdings nicht.

2019 wurde auch ein SEK-Beamter in Wolgast verletzt. Ein 31-jähriger, psychisch kranker Mann griff mit einer Machete an, nach ambulanter Behandlung konnte der Polizist das Krankenhaus jedoch wieder verlassen.

Verletzte Polizisten bei Hansa-Spielen und bei Verfolgungsjagd

Doch soweit in die Vergangenheit muss man für gefährliche Einsätze nicht schauen: Bei einer Schlägerei in Barth am Montag wurden vier Polizisten verletzt, weil sie mitten ins Handgemenge geraten sind. Zwei von ihnen waren danach nicht mehr dienstfähig.

Im September 2021 musste zudem ein Polizist ins Krankenhaus, weil Fußballfans beim Spiel Hansa Rostock gegen Schalke 04 im Ostseestadion randaliert haben. Insgesamt wurden bei dem Einsatz vier Beamte verletzt, weil hinter der Südtribüne mit Steinen auf die Ordnungshüter geworfen worden sind und weil nach Spielende Pyrotechnik einen Funkstreifenwagen der Landespolizei in Brand setzte. Ein zweites Polizeifahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch beim Hansa-Spiel im Mai 2021 gegen VfB Lübeck wurde ein Polizist durch einen Flaschenwurf am Auge verletzt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dramatisch wurde es zudem bei einer Verfolgungsjagd bei Grimmen im April 2021: Mit mehr als 100km/h raste ein 31-Jähriger davon, weil er dabei erwischt worden ist, ohne Kennzeichen gefahren zu sein. Als er schließlich gestellt wurde, raste er frontal in einen Streifenwagen hinein. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, sie mussten ins Krankenhaus.

Ungewöhnlich war hingegen ein Fall im Januar 2021. Zwei streunende Hunde haben in Alt Damerow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten konnten den Angriff nur durch Schüsse abwehren. Ein Hund sei erschossen worden. Der zweite Hund, der vermutlich von einem Projektil getroffen wurde, sei nach dem Vorfall weggelaufen. Die Beamten wurden aber nicht verletzt.

Von Caroline Bothe und Ann-Christin Schneider