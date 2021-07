Wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten stemmt sich die Landesregierung von MV gegen eine drohende Impfmüdigkeit. Das Kabinett verabschiedete in seiner Sitzung am Dienstag einen Impf-Aufruf an die Bevölkerung. Einige OZ-Leser finden das gut. Andere sehen darin aber auch „Panikmache“.