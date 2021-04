Nach Stall-Großbrand: Alt Telliner laden Minister und Betreiber ein

Alt Tellin

Nach dem Großbrand in der Ferkelaufzuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) hat die Gemeinde Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) zu einem Gespräch eingeladen. Davon erhoffen sich Alt Telliner Klarheit, wie es auf dem Anlagenstandort weitergehen kann, wie Bürgermeister Frank Karstädt (CDU) am Freitag sagte. Zu dem Treffen sollte auch ein Vertreter des Betreibers kommen. In dem Ort wolle niemand mehr, dass eine solch große Anlage wieder entsteht. Je nach Absprache könnten auch Bewohner der Nachbarorte eingeladen werden, hieß es.

Mehr als 55 000 Tiere starben

Die seit Jahren kritisierte Großanlage, in der laut Betreiber 7000 Sauen und 50 000 Ferkel standen, war am 30. März zu großen Teilen abgebrannt. In Flammen und Rauch kamen mehr als 55 000 Tiere um. Die Entsorgung der Kadaver aus den insgesamt 18 abgebrannten Ställen ist noch immer nicht abgeschlossen.

Die Gemeindevertreter forderten zudem das Verwaltungsgericht Greifswald auf, das Verfahren um die Betriebsgenehmigung für die Anlage abzuschließen, sagte Karstädt. Der Umweltverband BUND hatte wegen des Brandschutzes vor Jahren vor dem Verwaltungsgericht geklagt, das Verfahren war aber nie beendet worden.

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Nach dem Feuer hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Auch ein technischer Defekt sei möglich. Ein Ergebnis der Untersuchungen des Brandsachverständigen soll Anfang Mai vorliegen. Den Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft auf rund 40 Millionen Euro.

Von RND/dpa