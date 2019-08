Bad Doberan

Die Folgen des Unwetters vom vergangenen Mittwoch sind in Bad Doberan noch immer spürbar. Ab nächster Woche auch für die Schüler. Das Friderico-Francisceum bleibt in den ersten zwei Wochen geschlossen, teilt der Landkreis Rostock als zuständige Schulbehörde mit.

„Das Unwetter am 31. Juli hat starke Schäden verursacht“, so Katja Berger vom Landkreis Rostock. Die Behebung der Schäden dauere an. Während des Starkregens sei Wasser in das Gebäude gelaufen.

Der Schulbetrieb könne in den nächsten zwei Wochen nicht stattfinden, so der Stand am Donnerstagabend. Ausnahme bildeten die 12. Klassen. Ob die anderen Klassenstufen möglicherweise in andere Räume ausweichen können, werde derzeit geprüft.

Der Starkregen hatte in der Stadt viele Schäden verursacht. Markt, Goethestraße und B105 standen unter anderem unter Wasser, 80 Keller sind vollgelaufen, Wohnungen in der Goethestraße nicht mehr bewohnbar, die Filiale der Ostseesparkasse Rostock am Markt seitdem geschlossen.

Von Anja Levien