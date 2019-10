Nach Tarifabschluss: Unimedizin Rostock entzieht Tochterfirma die Aufträge

Rostock

Schwere Vorwürfe an den Vorstand der Universitätsmedizin Rostock (UMR): Nach dem Abschluss eines Tarifvertrages für die Mitarbeiter der Tochterfirma UMR Logistik GmbH werden genau dort schrittweise Aufträge abgezogen, was Personal teils überflüssig macht. Der Betriebsrat vermutet Einsparungen wegen höherer Personalkosten. Dabei macht die zuständige Wissenschaftsministerin Bettina Martin ( SPD) keine gute Figur. Sie sprach im Landtag von „Einzelfällen“ bei Auftragsvergaben an externe Firmen – dem tritt der Betriebsrat energisch entgegen.

Ministerin: Land erwartet ordentlichen Umfang mit Beschäftigten

„Die Tochtergesellschaft wird von der Universitätsmedizin ausgetrocknet“, erklärt der Landtagsabgeordnete Torsten Koplin (Linke). Er machte das Thema im Landtag öffentlich. Bis 2017 habe die UMR Logistik GmbH, eine landeseigene Gesellschaft, nur Mindestlöhne gezahlt, dann folgte ein Haustarifvertrag, nachdem die Mitarbeiter der Logistik GmbH streikten, im April sei schließlich ein guter Tarifabschluss erzielt worden. Seither habe die Unimedizin allerdings Verträge mit der Tochterfirma ausgedünnt, Beschäftigten gekündigt beziehungsweise Jobs zu schlechteren Kondition angeboten, so Koplin. Pikant: Vor allem die SPD fordert landesweit mehr Tariflöhne. Die rund 300 Mitarbeiter der UMR Logistik GmbH sind an den diversen Unikliniken für Reinigungsdienste, Patientenfahrten, Blut-, Medikamenten- und Speisentransporte verantwortlich.

Das Land wisse Bescheid, so Ministerin Martin. Man habe „die Erwartung, dass ein Unternehmen in öffentlicher Hand auch eine besondere Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber hat“. Dies habe man der Unternehmensführung und dem Rektor der Uni Rostock mitgeteilt. Martin deutlich: In der Tochterfirma nicht mehr benötigte Beschäftigte sollten besitzstandwahrend in der Unimedizin übernommen, nötigenfalls dafür fortgebildet werden. Offenbar kennt die Ministerin aber nicht die ganze Wahrheit. Sie spricht von „Einzelfällen“, in denen Aufträge nicht an die UMR Logistik GmbH, sondern an externe Firmen gegangen seien.

Betriebsrat : Aufträge gekündigt und an externe Firmen vergeben

Dem widerspricht der Betriebsrat der Logistikfirma. Es seien keine Einzelfälle: Beispielsweise habe die Unimedizin von Juni bis August rund 1000 Patiententransporte extern vergeben. Und das zu höheren Kosten, so Koplin. Weiteres sorgt den Betriebsrat: Einige Aufgaben der Logistik GmbH seien bereits gekündigt worden: seit Ende Juni die Koordination des Transportdienstes, zum Jahresende Botendienste am Campus Schillingallee, zum Ende April 2020 die Versorgung der Kliniken mit Wasser. Folge: Befristete Arbeitsverträge von Beschäftigten seien nicht entfristet worden. Ziel sei es offensichtlich, „Einsparung auf Kosten des Personalbestandes zu tätigen“, heißt es vom Betriebsrat. So habe die Unternehmensführung „offen kommuniziert“, dass die Mehrkosten des Tarifabschlusses von 2,7 Millionen Euro problematisch seien.

Die Unimedizin Rostock stand im Vorjahr wegen drastischer Sparmaßnahmen auf Kosten von Mitarbeitern und Patienten in der Kritik. Parallel wurden Bonuszahlungen an Vorstände öffentlich. Mit dem Bericht einer Expertenkommission, eingesetzt von der früheren Ministerin Birgit Hesse ( SPD), wird im Frühjahr 2020 gerechnet. Das Ministerium sei ganz offensichtlich noch immer nicht auf Ballhöhe, schlussfolgert Koplin. „Ich vermute, dass die Ministerin nicht vollumfänglich informiert wurde.“ Ein Mitarbeiter formuliert es so: „Ich glaube, dass die Ministerin angelogen wird.“

Vorstand der Unimedizin weist Vorwürfe zurück

Der Kaufmännische Vorstand der Unimedizin, Harald Jeguschke, lässt dem Vorwurf des Austrocknens der Logistik GmbH widersprechen, die Kündigung von Aufträgen aber bestätigen. Dies habe etwa Effizienzgründe, da auch die Unimedizin selbst parallel über Dienstleistungen verfüge. Gekündigte oder eingesparte Mitarbeiter sollen „weiterhin im Unternehmen oder in der Universitätsmedizin beschäftigt werden“. Einen Zusammenhang der Vorgänge mit dem Tarifabschluss für die Mitarbeiter der Logistik GmbH gebe es nicht. Patiententransporte würden nach „einer Art Überlaufprinzip“ und „unter Einhaltung des Vergaberechts“ an Dritte vergeben. Von 4853 Transporten im September habe die UMR Logistik GmbH zum Beispiel gut 95 Prozent übernommen.

Von Frank Pubantz