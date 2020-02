Nach Terror-Anschlag in Hanau: MV lässt Waffenbesitzer vom Verfassungsschutz überprüfen

Schwerin/Hanau

Nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Terror-Anschlag in Hanau ( Hessen) mit elf Toten zieht Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sofort Konsequenzen: Wer in MV eine Waffe besitzen will, muss sich künftig vom Verfassungsschutz durchleuchten lassen. „Wir werden alle Mittel und Wege des Rechtsstaates ausnutzen, um zu verhindern, dass Waffen in die Hand von Rechtsextremen gelangen“, sagte Caffier der OZ.

In Hanau hatte ein 43 Jahre alter Deutscher am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk insgesamt neun Menschen erschossen. Die meisten Opfer stammen aus dem Ausland. Der Täter richtete zudem sich selbst und seine Mutter.

Täter war Sportschütze

Die Ermittlungen hat der Generalbundesanwalt übernommen: Die oberste Ermittlungsbehörde in Deutschland geht von einem Terror-Anschlag aus, vermutet einen rechtsextremistischen Hintergrund. Der 43-Jährige hatte zuvor im Internet Verschwörungstheorien verbreitet – unter anderem, dass Deutschland von einem Geheimdienst gesteuert werden. Mehrfach äußerte er sich in den Videos abfällig über Menschen aus arabischen Ländern und der Türkei.

Die Waffen, mit denen der Mann seine Opfer erschoss, soll er legal besessen haben: Nach Angaben des zuständigen Innenministeriums in Wiesbaden war er Sportschütze. Dass potenzielle rechte Gefährder Waffen besitzen dürfen – genau das will das Innenministerium in MV verhindern: „Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist die Polizeibehörden bei uns im Land ein neuer Schwerpunkt“, so Caffier.

Mehr Waffen in MV

Trotz immer strengerer Waffengesetze auch in Deutschland steigen im Nordosten die Zahl der Menschen, die eine Waffe besitzen dürfen: Exakt 18 989 Menschen im Land besaßen am Stichtag 31. Januar mindestens eine Schusswaffe ganz legal – 160 Bürger mehr als noch im Jahr zuvor. Die meisten gaben an, Jäger zu sein. Mehr als 100 000 Schusswaffen sind aktuell in MV registriert.

Caffier will nun die Prüfungen verschärfen: „Bevor die Behörden einen Waffenschein erteilen, werden wir den Verfassungsschutz beteiligen“, kündigt der Minister an. So will der Innenminister verhindern, dass Rechtsextreme legal an Gewehre und Pistolen kommen. „Und wir werden den Kampf gegen illegale Waffen verschärfen.“

Caffier will dafür die Ermittlungen im Internet, insbesondere im sogenannten Darknet, verschärfen. „Dafür brauchen wir aber auch die entsprechende Technik. Wir müssen mit den Kriminellen technisch auf Augenhöhe bleiben.“

26 Personen mit Waffen unter Beobachtung

Aktuell stünden 26 Personen, die Waffen besitzen, unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Staatsschützer zählen sie zu den sogenannten Reichsbürgern. 13 Personen davon seien Sportschützen oder Jäger.

Caffier will die Landkreise als zuständige Waffenbehörden auffordern, jeden einzelnen dieser 26 Fälle genau zu überprüfen. „Wir werden versuchen, auch alle Reichsbürger in MV zu entwaffnen. Das ist kompliziert im deutschen Recht, aber wir müssen es versuchen.“

Rechter Terror auch in MV

Der Anschlag in Hanau weckt vor allem in Rostock dunkle Erinnerung: Fast auf den Tag genau vor 16 Jahren wurde in der Hansestadt der 25 Jahre alte Kurde Mehmet Turgut in einem Imbiss vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund ( NSU) erschossen worden. Rostock plant für Dienstag eine Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextreme Gewalt.

