Nach Tests – „Fortuna“ verlegt Nord Stream 2  in dänischen Gewässern

Lubmin

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 hat die Verlegearbeiten an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 wieder aufgenommen. Das Pipeline-Verlegeschiff "Fortuna", das am 24. Januar die Arbeiten im Verlegekorridor in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) aufgenommen hatte, habe nach erfolgreichen Verlegetests am Samstag mit der Weiterverlegung begonnen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. In dänischen Gewässern fehlen noch rund je 60 Kilometer der als Doppelstrang geplanten 1200 Kilometer langen Pipeline. In deutschen Gewässern fehlen noch knapp 30 Kilometer.

Lückenschluss in deutschen Gewässern erst ab Mai

Vor zwei Wochen hatte das russische Verlegeschiff „Fortuna“ mit Vorbereitungen und Tests begonnen. Die Arbeiten in deutschen Gewässern ruhen derzeit, weil Umweltverbände Widerspruch gegen eine Genehmigung eingelegt hatten, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Anfang Januar erteilt hatte. Demnach kann der Lückenschluss in deutschen Gewässern erst ab Mai erfolgen.

Anzeige

Nach Angaben von Nord Stream 2 sind 94 Prozent des rund 1230 Kilometer langen Doppelstrangs bereits fertiggestellt. Er soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland nach Deutschland befördern.

Druck auf Pipeline steigt

Das fast vollendete Projekt steht zunehmend unter Druck, auch wegen des Vorgehens Russland gegen den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Freitag, die Diskussion über weitere Sanktionen gegen Russland wegen der Inhaftierung Nawalnys nicht mit dem Streit über die Gaspipeline verknüpfen zu wollen.

Zudem erhöhte die US-Administration den Druck. Nachdem Sanktionsdrohungen seit 2019 zum Abzug von Firmen geführt hatten, verhängte die Trump-Administration zum Ende ihrer Amtszeit tatsächlich Strafmaßnahmen gegen das russische Unternehmen KVT-RUS und erklärte deren Verlegeschiff „Fortuna“ zu „blockiertem Eigentum“. Welche Auswirkungen das auf das Schiff außerhalb von US-Hoheitsgewässern hat, ist unklar.

Von Martina Rathke