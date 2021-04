Ein 74-jähriger Angler war am Dienstag vor Stahlbrode nach einer Kollision von Fähre und Schlauchboot gestorben. Zuvor war ihm ein Arm abgetrennt worden. Ob der Unfall in der Fahrrinne geschah, ist noch nicht geklärt. Auch, ob die Schuldfrage eindeutig festgestellt werden könne, sei noch ungewiss.

Die Fähre „Stahlbrode“ am Fähranleger in Stahlbrode. Am Dienstagnachmittag war sie mit einem Schlauchboot kollidiert. Der Bootsführer starb. Quelle: Almut Jaekel