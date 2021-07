Der Tod von Kelvin Igweani hat Ende Juni viele schockiert: Der ehemalige Fußballer des FC Anker Wismar war in England von der Polizei erschossen worden. Die Umstände waren zunächst unklar. Nun gibt es neue Details zur Tat, die ihn selbst zum Täter machen. Was ist am 26. Juni in seiner Wohnung passiert?