Nach Todesfall in Rostock: Das meinen OZ-Leser zum Impfstoff Astrazeneca

Rostock

Die Nachricht vom Tod einer 49-jährigen Rostockerin in der zurückliegenden Woche, bei der ein möglicher Zusammenhang mit einer Corona-Impfung untersucht wird, hat bei vielen Lesern Ver­unsicherung hervorgerufen. Die Mitarbeiterin der Universitätsmedizin hatte den Corona-Impfstoff von Astrazeneca erhalten und laut ersten Obduktionsberichten eine Sinusvenenthrombose bekommen. In den Leser-Kommentaren dreht es sich um diese Frage: Kann das Vertrauen in den Astrazeneca-Impfstoff wieder hergestellt werden?

Ulrieke Oschinski sagt: „Nein, ich habe kein Vertrauen mehr, auch nicht in Bezug auf unsere Regierung. Sie haben viel zu spät mit dem Impfen begonnen, denn Corona existiert ja wohl nicht erst seit ein paar Wochen. Sie haben ganz einfach versagt. Ich werde im April geimpft und da ich 74 Jahre alt bin, bekomme ich einen anderen Impfstoff.“ Silja Schwarck berichtet, dass sie sich vor 14 Tagen mit Astrazeneca habe impfen lassen. „Ich hatte keine Probleme nach der Impfung. Ich arbeite in einer Zahnarztpraxis und hatte somit die Möglichkeit, mich schon impfen zu lassen, und ich würde es jederzeit wieder machen. Nun hoffe ich, dass der zweite Impftermin nicht verschoben wird und auch, dass jeder, der sich impfen lassen möchte, bald die Möglichkeit dazu bekommt. Ich denke, nur so werden wir zur Normalität zurückkehren.“

„Ich würde mich lieber heute als morgen impfen lassen“

Anke Peters-Dittrich stellt sie sich die Frage, ob man da überhaupt noch zurückrudern kann. „Es war doch klar, dass der Impfstoff wieder auf den Markt kommt. Was wäre es sonst für ein Skandal gewesen. Wie es wirklich steht, werden wir wohl nicht erfahren. Manchmal ist es auch besser so.“ Doro Sternberg spricht von einem „Desaster“ und davon, dass der Impfstoff „nicht ausgereift“ sei. „Es wurde alles viel zu früh zugelassen, ohne es richtig gründlich erprobt zu haben. Es passiert immer und immer wieder etwas mit dem Impfstoff. Warum wird er weiter verimpft?“

Birgit Gantz-Rathmann ist 71 und würde sich lieber heute als morgen impfen lassen, „auch mit Astrazeneca. Vollständig ohne Risiko ist das natürlich nicht, so wie bei jeder Impfung. Aber das Risiko, ohne Impfung ernsthaft zu erkranken, ist erheblich größer. Ich setze mich auch ins Auto, wohlwissend um das Risiko, steige zu Hause auf die Leiter etc. Auch wenn die Angehörigen der verstorbenen Rostockerin es in ihrer Trauer verständlicherweise nicht wahrhaben wollen: Die Entscheidung zur Impfung war richtig.“

Von Juliane Lange