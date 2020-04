Nach Tötung von Zebra und Hund: Stadt zieht Waffen der Rostocker Feuerwehr ein

Rostock

Nach tödlichen Schüssen auf ein Zebra und einen Hund, entzog die Stadt Rostock nun der Berufsfeuerwehr Rostock die Waffengenehmigung. Die „Gefahrenabwehr Tier“ war im vergangenen Jahr stark in die Kritik geraten. Mehrere Anzeigen liegen gegen die Spezialeinheit vor.

Anfang Oktober erschoss ein Berufsfeuerwehrmann das Zirkus-Zebra „Pumba“ im Dorf Liepen bei Tessin im Landkreis Rostock. Das Tier war in den frühen Morgenstunden aus einem Zirkus ausgebüxt und verursachte auf der angrenzenden Autobahn 20 einen Verkehrsunfall. Nach rund siebenstündiger Verfolgung mit mehreren Streifenwagen, wurde schließlich die Spezialeinheit aus Rostock angefordert. Diese erschoss das Tier dann in der Ortschaft Liepen.

Erst Zebra dann Hund

Nur wenigen Wochen später kam es mitten in der Rostocker Innenstadt zu einem weiteren Abschuss. Die Polizei entdeckte in der Nacht den herrenlosen Hund „Blue“. Durch die Dunkelheit konnten die Beamten nicht einschätzen, ob es sich einen Hund oder einen Wolf handelte. Die von der Polizei zur Unterstützung gerufene Spezialeinheit der Feuerwehr drängte das Tier schließlich im Klostergarten in die Enge und erschossen es.

Bei der Staatsanwaltschaft sind mehrere Strafanzeigen gegen das Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt Rostock eingegangen. Während die Ermittlungen im Fall des getöteten Zebras nach nur wenigen Wochen eingestellt wurden, hat die Stadtverwaltung nun Konsequenzen aus dem Verhalten der Beamten gezogen.

Führen von Waffen wird nun überprüft

„Bisher sei es in Rostock zwar gelebte Praxis gewesen, dass die spezielle Einheit der Berufsfeuerwehr Jagdwaffen führen durfte, das werde nun aber noch einmal gründlich überprüft“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Es gebe unterschiedliche Rechtsauffassungen über die Rechtmäßigkeit des Waffenbesitzes bei der Berufsfeuerwehr. „Deshalb haben wir erstmal die Genehmigung und die Waffen eingezogen, bis das geklärt ist.“ Die Stadt habe dazu die Rechtsaufsicht des Innenministeriums um Unterstützung gebeten, so der Stadtsprecher weiter. In den beiden Einsätzen handelte es sich um Amtshilfe der Feuerwehr für die Polizei, einmal sogar in einem fremden Landkreis.

Von Benjamin Vormeyer