Nach US-Angriff auf den Iran: Soldaten aus MV bilden nun weiter im Irak aus

Die Bundeswehr führt den Einsatz mit den rund 90 deutschen Soldaten im Nordirak weiter. Laut Angaben des NDR sind 20 davon aus Mecklenburg-Vorpommern, vorwiegend aus Hagenow und Torgelow.

Die Ausbildung kurdischer Sicherheitskräfte wurde vor gut drei Wochen wegen der Eskalation im Iran-Konflikt unterbrochen. Dies sei nach einer Entscheidung des Hauptquartiers der Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und zusammen mit multinationalen Partnern erfolgt, teilte die Bundeswehr am Sonntag mit.

Ausbildung im Zentralirak bleibt zunächst aus

Im Zentralirak bleibt die Ausbildung zunächst aber ausgesetzt. Von dort waren die deutschen Soldaten und Einheiten anderer Staaten abgezogen worden, nachdem die USA in der Nacht zum 3. Januar den auf Irak-Besuch befindlichen iranischen General Ghassem Soleimani mit einem Luftangriff gezielt getötet hatten. Als Reaktion feuerte der Iran Raketen auf von US-Truppen genutzte Stützpunkte im Irak. Auch diese Region war angegriffen worden.

Das Parlament in Bagdad hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den General für den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land votiert. Die Regierung in Bagdad wünscht sich Außenminister Heiko Maas zufolge aber eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes. Dies habe Regierungschef Adel Abdel Mahdi Vertretern der Bundesregierung bestätigt, hatte der SPD-Politiker im Bundestag erklärt.

„Wir wollen diese Mission fortführen“

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) hatte in Iraks Hauptstadt Möglichkeiten für die Fortsetzung des Anti-IS-Einsatzes sondiert. Vorher hatte sie gesagt: „Wir wollen diese Mission fortführen, aber für uns ist auch klar, wir werden dies nur tun können, wenn es dazu auch das Einverständnis der irakischen Regierung gibt. Und die irakische Regierung befindet sich zurzeit in der Beratung, wie sie mit dem Votum des irakischen Parlamentes umgeht.“

Ihre Aufklärungsflüge im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen die Terrormiliz hatte die Bundeswehr bereits wieder aufgenommen. Von der jordanischen Luftwaffenbasis Al-Asrak aus sind noch bis Ende März Tornado-Jets im Einsatz. Sie sollen Verstecke des IS in Syrien und im Irak aufspüren.

Vermehrte Unruhen im arabischen Staat

Der Einsatz im Irak fällt in eine Zeit wieder zunehmender Unruhen in dem arabischen Staat. In der südirakischen Stadt Al-Nasirija kam es am Sonntag erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Die Demonstranten besetzten einen Park im Stadtzentrum. Am Samstag waren in Al-Nasirija bei Zusammenstößen drei Menschen umgekommen. In Karbala demonstrierten am Sonntag Hunderte.

