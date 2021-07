Eine Urlauberin (34) aus Brandenburg ist am Donnerstag von der Zinnowitzer Seebrücke in die Ostsee gesprungen, um ihr Kind zu retten, welches Sekunden davor von dort runtergefallen ist. Der Junge (2) blieb unverletzt, die Frau aber wurde schwer verletzt. Welche Sicherheitsnormen gelten eigentlich für Seebrücken in MV? Und wie oft werden diese überprüft?