Nach Unglück bei Kavelstorf: Hecke soll A19 vor Sandstürmen schützen

Kavelstorf

Der Anfang ist gemacht: Eichen und Stechpalmen (Ilex) sind die ersten Bäumchen bei Kavelstorf an der Autobahn 19, die südlich von Klingendorf in den Boden gebracht wurden. Auf knapp 800 Metern Länge entsteht hier eine 30 Meter breite Hecke, die die Autobahn an dieser erosionsgefährdeten Stelle künftig vor Sandstürmen schützen soll.

Vor zehn Jahren hatte mitten in der Frühjahrsbestellung starker Westwind in diesem Bereich Unmengen Ackerboden aufgewirbelt und auf die Fahrbahnen geweht. Bei einem Massenunfall verloren acht Menschen ihr Leben. Am Feldrand erinnert ein schlichtes Holzkreuz an die Opfer.

Güstrower Forstbetrieb pflanzt im April Hecke

Wo jetzt noch Wintergetreide wächst, soll eine breite Waldhecke aus Bäumen und Sträuchern entstehen. Der Zaun steht bereits und markiert den Verlauf der Anpflanzung. Für den symbolischen ersten Spatenstich hatten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) den Tag des Waldes am 21.März ausgewählt. Gemeinsam mit Angestellten der Landesforst pflanzten sie kürzlich die ersten Bäumchen.

Den Zuschlag für die weitere Pflanzaktion erhielt der Güstrower Forstdienstleister Preußen Forst. „In den nächsten Tagen macht die Firma hier weiter“, weiß Revierförster Karsten Mau. Über einen Flächentausch mit zwei Agrarbetrieben hatte das Land den für das Projekt erforderlichen Acker erworben, insgesamt 7,7 Hektar. 75 000 Euro stellt das Land für das Projekt zur Verfügung.

Für den Heckenstreifen werden 2,3 Hektar gebraucht, auf denen neben Eichen und Stechpalmen auch Weißdorn, Hunds- und Heckenrosen, Schlehen, Pfaffenhütchen, Liguster und Vogelkirsche wachsen sollen. Außerdem Holunder, Weiden, Lärchen, Hainbuchen und Wildbirnen – insgesamt neun Baum- und 13 Straucharten.

Acht Menschen starben 2011 bei Sandsturmunfall Am 8. April 2011 ereignete sich auf der Autobahn A 19 bei Kavelstorf der größte Verkehrsunfall in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Weil eine Sandwolke den Kraftfahrern die Sicht nahm, kam es zu einer Massenkarambolage, an der rund 85 Fahrzeuge beteiligt waren. Acht Menschen starben, mehr als 130 wurden verletzt.

„Wir legen Wert auf eine große Artenvielfalt“, betont Revierförster Mau. Wie Preußen Forst-Projektleiterin Janis Wermeister bestätigt, führt die Firma Anfang April vor Ort die Pflanzarbeiten fort. Der zweite Bereich ist eine 5,4 Hektar große Fläche, die unmittelbar an den Zarnow-Wald grenzt. Dort beginnt die Aufforstung erst im Herbst.

Neuer Autobahnparkplatz geplant

Die Hecke wird größtenteils parallel zur Autobahn verlaufen, unmittelbar neben dem schmalen Feldweg hinter dem Wildschutzzaun. Deutlich sichtbar ist aber ein „Schwenk“ in Richtung Acker. Laut Agrarministerium ist dies die Aussparung für einen geplanten Autobahnparkplatz. Der bisherige Parkplatz auf Höhe des Waldes soll bereits seit Jahren verlegt werden.

Der Agrarexperte der Umweltorganisation BUND, Burkhard Roloff, bezeichnete die Pflanzaktion als „guten Anfang“. „Wir brauchen in der Landschaft Hecken und andere Strukturelemente, die Wind abhalten und Wasser binden.“ Das sei auch wichtig für den Klimaschutz, meint Roloff. Er hoffe, dass in Zukunft mehr Landwirte bereit sind, Flächen für solche Ziele zur Verfügung zu stellen. „Auch wenn sie dabei Ertrag einbüßen“, sagt Roloff.

Dass die Heckenpflanzung erst zehn Jahre nach dem Unglück beginnt, begründet Agrarminister Backhaus mit den Eigentumsverhältnissen. Für die Landwirte mussten andere Flächen zum Tausch gefunden werden, das bisherige Ackerland wurde zu Wald umgewidmet. Daran hätten verschiedene Ämter mitwirken müssen. Backhaus: „Und das dauert eben so lange.“

Von Elke Ehlers