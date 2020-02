Nach Unglück im Rostocker Seehafen: Bergung der Kräne verzögert sich weiter

Rostock

Die in den Rostocker Seehafen gestürzten Liebherr-Kräne bleiben erst einmal liegen: Wie das Hafen- und Seemannsamt der Hansestadt am Mittwoch mitteilte, gibt es immer noch keinen Termin für die Bergung. „Derzeit werden drei Varianten für ein Bergungskonzept abgewogen. Eine abschließende Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen worden, sodass auch noch kein Zeitpunkt für die Bergungen feststeht.“

Immerhin werden inzwischen die Betriebsstoffe aus dem südlich liegenden Kran abgepumpt. Insgesamt befinden sich in den Tanks der beiden Kräne mehr als 10 000 Liter Diesel und Hydrauliköl.

Leichtere Reparatur

Das Schwergutschiff „Jumbo Vision“, von dessen Deck die Kräne am Freitag ins Hafenbecken gerutscht waren, wurde am Mittwoch umgedreht, damit die bei dem Unglück beschädigte Backbordseite am Kai liegt. Dadurch kann das Schiff vor Ort repariert werden. Unter anderem war die Reling großflächig abgeknickt worden.

Zur Galerie Am Freitagabend kam es im Rostocker Hafen zu einem schweren Unglück. Zwei Kräne stürzten ins Hafenbecken – die OZ war auf dem Wasser.

Der Frachter „Lavinia“ sowie die Schute „Manfred“, die wegen des Unglücks im Hafenbecken B eingesperrt waren, durften am Mittwoch auslaufen. Die Wasserschutzpolizei öffnete dafür kurzzeitig die ausgelegte Ölsperre.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem