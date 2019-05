Rostock

Schreck für alle Autofahrer, die am Donnerstagvormittag gegen 9.35 Uhr auf der A 19 zwischen dem Kreuz Rostock und Kavelstorf unterwegs waren. Denn in Fahrtrichtung Rostock war in diesem Abschnitt ein Falschfahrer unterwegs. Der 90-jährige Fahrer eines Suzuki hat nach Aussagen des Autobahnverkehrspolizeireviers Dummerstorf kurz vor dem Autobahnkreuz plötzlich gewendet und ist auf der Überholspur wieder Richtung Kavelstorf zurückgefahren.

90-Jähriger ließ sich nicht beirren

Bereits beim Wendemanöver machten andere Fahrzeugführer den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Der lies sich aber nicht beirren und setze sein Vorhaben um und fuhr, entgegen der Fahrtrichtung, bis zur Anschlussstelle Kavelstorf. Hier verlies er die Autobahn, glücklicherweise ohne das jemand zu Schaden kam.

Behörde prüft Fahrtauglichkeit

Mit den Angaben von Zeugen konnte der Fahrzeugführer an seinem Wohnort ausfindig gemacht werden. Das Verhalten des 90-Jährigen erweckte den Verdacht, dass er nicht in der Lage gewesen ist, am Straßenverkehr teilzunehmen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrerlaubnisbehörde wird prüfen, ob er noch geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.

OZ