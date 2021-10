Nach Windrad-Crash: Rostocker Hersteller Nordex legt alle Anlagen dieses Typs still

Rostock/Haltern

Nach dem spektakulären Zusammenbruch eines 240 Meter hohen Windrads bei Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) hat der Rostocker Hersteller Nordex alle Windkraftanlagen des betroffenen Typs stillgelegt und vom Netz genommen.

Insgesamt gebe es deutschlandweit 19 Anlagen mit der gleichen Konfiguration aus Turm und der Turbine N149, vier weitere seien derzeit im Bau, sagte ein Nordex-Sprecher am Montag. In MV steht keine davon. Der untere Turmabschnitt ist dabei bis auf die Höhe von 98,5 Metern aus einzelnen Betonsegmenten zusammengesetzt. Darauf sind zwei Stahlturm-Segmente mit 28,5 Metern und 35 Metern Länge montiert. In dieser Konfiguration werden laut Nordex mittlerweile keine Anlagen mehr gebaut.

Bergung wird vorangetrieben

Zu den Ursachen des Unglücks gebe es noch keine neuen Erkenntnisse. Man hoffe, in dieser Woche die Bergung soweit voranzubringen, dass Bruchstücke genauer untersucht werden können.

Die rund fünf Millionen Euro teure Anlage mit einer Nabenhöhe von 164 Metern war am Mittwochabend aus bislang ungeklärter ­Ursache eingestürzt. Stehen blieb lediglich ein etwa 40 Meter hoher Stumpf aus Betonteilen. Nach An­gaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf eine Straftat. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Das Nordex-Windrad war mit einer baugleichen Anlage in der Nähe erst Mitte März in Betrieb genommen worden.

Schon im August Schaden festgestellt

Inzwischen wurde bekannt, dass bereits im August in einem Windpark in Jüchen (ebenfalls Nordrhein-Westfalen) am Turm eines baugleichen Windrads ein Schaden festgestellt worden war. Diese noch nicht in Betrieb genommene Anlage sei damals vorsorglich umgehend stillgelegt worden, teilte der Energiekonzern RWE als einer der Betreiber des Windparks mit. Der Schaden sei gemeinsam mit dem Hersteller begutachtet und eine Neuberechnung der Statik angefordert worden.

Der betroffene Turbinentyp N149, das eigentliche Herzstück des Windrads, drehe sich weltweit an mehr als 1200 Standorten und gelte als sehr robust. Nordex habe in seiner 35-jährigen Firmengeschichte insgesamt rund 35 Gigawatt an Leistung installiert.

„Der Anteil von schweren Zwischenfällen liegt im Promillebereich“, versichert der Sprecher. Es sei allerdings verfrüht zu spekulieren, welches Bauteil für den Zusammenbruch verantwortlich sein könnte. In Deutschland kommen die Türme der Windräder meist von Zulieferern, im Ausland baut Nordex sie teilweise selbst.

Von Axel Büssem