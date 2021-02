Greifswald

Widersprüchliche Zahlen haben am Dienstag die Frage aufgeworfen, ob der Landkreis Vorpommern-Greifswald tatsächlich noch Hochrisikogebiet ist. Nun äußert sich der Kreis selbst in einer Mitteilung zu seiner Corona-Statistik: „Tatsächlich kann es beim Melden von Inzidenzen eine Divergenz geben, vergleicht man die Zahlen der Landkreis an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldet und die in Ämtern vorliegen“, heißt es darin.

Diese Divergenz sei auf einen zeitlichen Versatz zurückzuführen, den es in ausnahmslos allen Landkreisen in ähnlicher Form gibt. „Dass von interessierter Seite so getan wird, als sei dies ein spezifisches Problem des Landkreises-Vorpommern Greifswald, das abgestellt werden müsse, geht an der Sache deutlich vorbei. Mangelnde Sachkenntnis ist hier eindeutig ursächlich“, steht in der Mitteilung weiter.

Landeskabinett befasste sich mit Zahlen-Wirrwarr

Am Dienstag hatte sich das Landeskabinett mit dem Zahlen-Wirrwarr befasst. „Eine solche Panne ist Wasser auf die Mühlen derer, die an die Zahlen grundsätzlich nicht glauben“, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Er forderte eine „lückenlose Aufklärung“ durch die Kreisverwaltung.

Auslöser waren Berechnungen des Geschäftsführers des Rektorats der Uni Greifswald, Thomas Jenssen. Die Universität befindet sich derzeit in der Einschreibephase für das Sommersemester. „Studieninteressierte entscheiden nach Inzidenz, wo sie sich einschreiben.“ Deshalb habe er sich die Zahlen genauer angeschaut.

So werden die Zahlen im Kreis gemeldet

Nach Angaben des Kreises sei das Meldewesen rund um Infektionskrankheiten komplex: Erfasst werden nicht nur Namen und Adressen der infizierten Personen, sondern auch eine Vielzahl weiterer Informationen wie Symptome oder Vorerkrankungen. „Erst wenn alle notwendigen Informationen vorliegen, kann ein Fall gemeldet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Nachdem die Meldung aus den Laboren den Landkreis erreicht hat, erfolge der Kontakt des Betroffenen. Liegen die Kontaktdaten nicht vor, müssten diese erst recherchiert werden. Dadurch könne es zu einer Verzögerung bei der Kontaktaufnahme kommen. Zurzeit arbeiten rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kontaktnachverfolgung.

Parallel zur Kontaktaufnahme erfolge die Eingabe in „Sormas“, einem Analysesystem, dass vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelt worden ist.

Software „Sormas“ wird seit Frühjahr 2020 eingesetzt

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald setze diese Software bereits seit dem Frühjahr 2020 ein. Aus dieser Software heraus werden die Daten in das Programm „SurvNet“ übertragen und täglich 15 Uhr an das Lages gemeldet. „Da diese Meldung nur einmal täglich geschieht, können sich Abweichungen ergeben“, steht in der Mitteilung des Kreises.

Die Daten aus den Laboren würden über den ganzen Tag verteilt beim Landkreis eintreffen, dadurch würden die Meldungen immer nur die Momentaufnahme zum Veröffentlichungszeitpunkt abbilden. Die Faktoren Infektionszeitpunkt und Zeitpunkt der Genesung (nach RKI Richtlinie) beeinflussen diese Momentaufnahme stark.

Nach Angaben des Landkreises generiere dieser seine Daten für die geografische Übersicht au „Sormas“, da in der Software deutlich mehr Informationen vorliegen. Ausschlaggebend für die rechtliche Bewertung (zum Beispiel für Verordnungen) seien aber die täglich veröffentlichten Zahlen des Lagus.

