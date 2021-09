Acht Jahre saß Peter Stein für die CDU im Bundestag. Am Sonntag hat er sein Mandat im Wahlkreis Rostock und Umland an die SPD-Kandidatin Katrin Zschau verloren. Im OZ-Gespräch verrät der 53-Jährige, woran es gelegen hat, wie er mit der Niederlage umgeht und was er für die Zukunft plant.