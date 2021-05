Nach dem Corona-Lockdown: Wann öffnen die Kinos in MV wieder?

Schwerin

Das Fehlen der Kulturbranche bei den Öffnungsschritten in Mecklenburg-Vorpommern beklagt die Filmland MV GmbH. Sie fordert eine Öffnungsperspektive für die Kinos im Bundesland.

Die Lage stellt sich dramatisch dar. 2019 hatten noch fast zwei Millionen Besucher die Kinos in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Dann traf Corona die Branche hart, im Jahr 2020 waren aber Kinobesuche noch möglich. Durch die beiden Lockdowns im Frühjahr und Herbst des Vorjahres und die damit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen konnten die Lichtspielhäuser in MV nur knapp 700 000 Besucher empfangen, rechnet die Filmland MV vor. Das war ein Rückgang von 65 Prozent.

2021 ist die Lage noch dramatischer. „Wir sind in diesem Jahr immer noch bei null Besuchern“, sagt Fabian Liebenow, der bei der Filmland MV für Strategische Kinoplanung verantwortlich ist. „Der wirtschaftliche Schaden für die Kinobranche ist immens, während gleichzeitig für die Bürgerinnen und Bürger des Landes ein wesentlicher Teil ihrer Freizeitgestaltung und ein wichtiger Teil der Alltagskultur ersatzlos wegfällt“, so die Filmland MV. Sie blickt bei den Öffnungsszenarien auf andere Branchen. Denn beim MV-Gipfel am 11. Mai wurden zwar Lockerungsschritte für Gastronomie und Tourismus beschlossen, aber die Kulturwirtschaft blieb weitgehend ausgeklammert. Besonders unlogisch: Die Gastronomie darf ab dem 23. Mai auch in Innenräumen wieder Gäste empfangen, aber Kinos bleiben weiterhin geschlossen, ärgert man sich in der Filmland MV.

Kulturbranche bislang ohne Öffnungsperspektive

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass Kinovorführungen trotz sicherer Hygienekonzepte nicht stattfinden dürfen, während in Handel, Gewerbe und Gastronomie gelockert wird“, sagt Fabian Liebenow. „Es ist enttäuschend, dass die kulturelle Versorgung der Bevölkerung bei den Öffnungsschritten keinerlei Rolle gespielt hat“, so Liebenow weiter. „Wir fordern vom kommenden MV-Gipfel am 31. Mai eine konkrete, pragmatische und zeitnahe Öffnungsperspektive für die Kulturbranche, insbesondere für die Kinos, sowie eine Gleichbehandlung der Kulturwirtschaft mit anderen Branchen.“

Die Kinobranche sieht sich darauf gut vorbereitet, denn die Kinobetreiber haben bereits 2020 alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Gäste getroffen. „Es gibt nach wie vor keine einzige Ansteckung, die auf einen Kinobesuch zurückgeführt werden konnte – ein Kinobesuch ist sicher“, bekräftigt die Filmland MV. Für eine Öffnung müsste dann auch gewährleistet werden, dass auch die dazugehörige Gastronomie öffnet, sie ist für einen Kinobetrieb wirtschaftlich notwendig. Psychologisch wichtig für die Kinobesucher ist auch, dass die Maske am Sitzplatz wieder abgenommen werden kann, also ein angenehmer Aufenthalt im Zuschauerraum gewährleistet werden kann.

Niedersachsen öffnet Ende Mai die Kinosäle

Die Filmland MV blickt auch nach Niedersachsen, wo in den vergangenen Wochen eine vergleichbare Corona-Landesinzidenz gemessen wurde wie Mecklenburg-Vorpommern. „In Niedersachsen ist ab Ende Mai eine reguläre Eröffnung der Kinos unter erträglichen Auflagen angedacht, die entsprechenden Öffnungsschritte sind klar kommuniziert“, so die Filmland MV. So etwas wünscht sie sich auch für Mecklenburg-Vorpommern. Und hofft auf den MV-Gipfel vom 31. Mai.

Cinestar-Gruppe will bundesweit einheitlichen Starttermin

Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock Quelle: OZ

„Ein Alleingang eines Bundeslandes bringt nichts“, argumentiert dagegen Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. Die Cinestar-Gruppe betreibt sieben große Kinos in Mecklenburg-Vorpommern, zwei davon sind in Rostock. „Wir versuchen gerade, einen bundesweit einheitlichen Kino-Öffnungstermin für Anfang Juli zu organisieren,“ so Fock weiter. Das passiert mit der HDF Kino, das ist der bundesweite agierende Branchenverband von Kinobetreibern, dazu gesellt sich die AG Kino, die Interessen der kleineren Lichtspielhäuser vertritt. Nur ein einheitlicher Kino-Öffnungstermin wäre organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll, bekräftigt Fock, denn: „Die großen Verleiher kommen erst mit ihren neuen Filmen, wenn rund 80 Prozent der Kinos in Deutschland wieder öffnen“, erklärt Oliver Fock. „Das sind zum Teil millionenteure Produktionen, die müssen beworben und dann auch gezeigt werden.“ Die Verleiher brauchen etwa vier Wochen Planungsvorlauf. Bei einer probeweisen Cinestar-Öffnung in Lübeck in den letzten Tagen habe man auf bereits veröffentlichte Filme zurückgreifen können. „Wir hatten aber noch Produktionen von den letzten Nordischen Filmtagen vorrätig“, erklärt Fock. So war diese Öffnung ein Hoffnungsschimmer.

Wenn es mit einem bundesweit einheitlichen Kino-Öffnungstermin klappt, könnten sich die einzelnen Lichtspielhäuser genauer auf eine Organisation einstellen, von der Personalplanung bis zum Popcorneinkauf. „Wir brauchen drei Wochen Vorlauf, um die Kinos wieder zu öffnen“, erklärt Oliver Fock. Die Kino-Branche bleibt verhalten optimistisch, dass es wieder losgehen kann.

Von Thorsten Czarkowski