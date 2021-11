Nach dem Großbrand in Alt Tellin: Bündnis will Wiederaufbau des Riesenstalls unbedingt verhindern

Rostock

Einen ersten sichtbaren Erfolg können die Proteste gegen industrielle Massentierhaltung in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) schon für sich verbuchen: Das Ordnungsamt hängte ein neues Verkehrsschild auf. Montags von 16 bis 20 Uhr, wenn die Bürgerinitiative ihre wöchentliche Demonstration abhält, gilt nur noch Tempo 50.

Man habe einen guten Draht zum Ordnungsamt, sagt Karsten Behr von der Bürgerinitiative. Seit dem katastrophalen Großbrand der Ferkelzuchtanlage am 30. März mit 55 000 getöteten Tieren reißt der Protest in der kleinen Gemeinde zwischen Demmin und Jarmen nicht ab. Bisheriger Höhepunkt war eine Demonstration mit 400 Teilnehmern Ende August. Hier entsteht etwas ganz Großes, ist Behr überzeugt: „Alt Tellin wird das Gorleben der Fleischindustrie“, sagt er.

Wie der niedersächsische Ort als Symbol vor 40 Jahren in der alten Bundesrepublik zum Symbol für den Protest gegen die Atomkraft wurde, könne in Vorpommern Ähnliches entstehen – nur dass es nicht um tödliche Strahlung geht, sondern ums Tierwohl.

Der Ort lehne inzwischen einen Wiederaufbau der Anlagen, die noch nicht vom Tisch ist, einhellig ab, erklärt Behr. Befürworter gebe es hier, anders als beim Bau der Ställe vor 13 Jahren, keine mehr. Bei der Protestbereitschaft gebe es aber noch Luft nach oben, räumt der Sprecher der Bürgerinitiative ein. Bei der August-Demo waren ursprünglich 1000 Teilnehmer erwartet worden. An den Montagsdemonstrationen beteiligen sich im Sommer „um die 30“ Leute. Jetzt, wo es kälter wird, kommen weniger. Vergangenen Montag waren sie zu fünft.

Ob der Stall neu gebaut wird, hängt nach Angaben der Betreiber-Gesellschaft LFD-Holding vor allem vom Inhalt des Brandgutachtens der Stralsunder Staatsanwaltschaft ab. Das wurde schon mehrfach angekündigt, verzögerte sich aber immer wieder. „Ein Großbrand in einer Industrieanlage ist schwieriger zu untersuchen als ein Brand in einem Einfamilienhaus“, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft. So müssten unter anderem viele Messdaten von elektronischen Systemen ausgewertet werde. Ob am Ende ein eindeutiges Ergebnis herauskommt, sei keinesfalls sicher. Cloppenburg: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Gutachter feststellt, dass sich die Brandursache nicht eindeutig ermitteln lässt.“

Genehmigungsstopp gefordert

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert einen Genehmigungsstopp für neue Großställe in MV – solange die Betreiber nicht nachweisen können, dass die Anlagen feuersicher sind und im Katastrophenfall evakuiert werden können. In Alt Tellin stand der Brandschutz schon in der Kritik, als die Behörden die Anlage 2010 genehmigten.

Harald Terpe, Grünen-Fraktionschef im Landtag, fordert den sofortigen Entzug der noch immer gültigen Betriebsgenehmigung, um „jeglichen Wiederaufbau-Ambitionen einen Riegel vorzuschieben“. Es sei „schockierend“, dass sieben Monate nach der Katastrophe immer noch kein Ursachengutachten vorliegt. „Unter diesen Voraussetzungen vom Aufbau der Anlage zu sprechen, halten wir für einen Schlag ins Gesicht aller, die sich seit Jahrzehnten für artgerechte Tierhaltung und kleinere Ställe einsetzen“, teilt Terpe mit.

Branche am Boden

Möglicherweise hat sich der Wiederaufbau ohnehin schon erledigt – aus wirtschaftlichen Gründen. Der Markt für Schweinepreise liegt am Boden, seitdem der Export in wichtige Abnehmerländer wie China mit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg vorbei ist. Branchenberichten zufolge denkt jeder zweite Halter darüber nach, seinen Schweinebestand abzuschaffen. Auch die LFD-Holding mit ihren verbliebenen elf Betrieben hat offenbar Überkapazitäten und sprach sich für eine „Stilllegungsprämie“ aus, wenn sie ihren Tierbestand senkt.

„Viele Betriebe überlegen zurzeit, ob sie aufgeben. So eine Situation habe ich noch nie erlebt“, sagt Jörg Brüggemann, Fachkoordinator für Schweinehaltung bei der LMS Agrarberatung in Schwerin. Rund 135 Unternehmen in MV verdienen ihr Geld mit Schweinezucht und -mästen im professionellen Maßstab. Die Branche stehe an einem Scheidepunkt, so der Experte. Sollte weiter billiges Fleisch aus dem europäischen Ausland die Supermärkte fluten, bliebe von der deutschen Schweinehaltung nicht viel übrig.

Eine Chance gebe es nur, wenn der Lebensmittelhandel beim Fleisch auf regionale Erzeugung setzt. Das gelte vor allem für verarbeitetes Fleisch in Wurst und Fertiggerichten, die einen Großteil des Absatzes ausmachten. Wenn es zum ganz großen Betriebe-Sterben komme, müssten allerdings eher die Kleinen gehen, nicht die Riesengroßen. Also doch noch eine Chance für ein abgespecktes Alt Tellin 2.0? Brüggemann will sich nicht festlegen. Nur eines sei sicher: „Ferkel werden noch gebraucht.“

Von Gerald Kleine Wördemann