Am Donnerstag legte ein Warnstreik große Teile des öffentlichen Nahverkehrs in MV lahm. Damit wollte die Gewerkschaft Verdi vor den Freitag anstehenden Verhandlungen in Schwerin Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband MV ausüben. Ob sich solche Streiks wiederholen, hängt von den weiteren Gesprächen ab.