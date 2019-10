Wismar

Was muss mit? Was kann weg? Was wollen wir verschenken? Diese Fragen stellen sich Katja Boehm und ihre drei Töchter zurzeit immer wieder. Denn schon in wenigen Wochen, am 22. Oktober, gehen sie auf eine Reise. Wie lange die dauert und wo sie genau hinführt, wissen die Vier noch nicht. Nur so viel: Sie reisen nac...