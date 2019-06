In den Hansestädten Wismar, Rostock, Greifswald und Stralsund ist laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Situation, was den Schwimmunterricht betrifft, gut. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sieht sich beispielsweise gern in der Pflicht, die Schwimmzeiten zu garantieren sowie einen kostenfreien Transport mit Bus und Bahn zu gewährleisten, sagt Kerstin Kanaa. In Stralsund bieten alle Schulen in der dritten und vierten Klasse Schwimmunterricht an. Dafür hat die Stadt das Sportbad „Hansedom“ gemietet, das Montag bis Freitag von 7.30 bis 14.50 Uhr zur Verfügung stellt, erklärt Stadtsprecher Peter Koslik.

Im Landesinneren sieht die Situation schlechter aus. „Denn in vielen Orten gibt es keine Schwimmhalle oder kein Freibad. Auch das Geld für einen Bus fehlt, um die Kinder in die nächstmögliche Stadt zu bringen“, erklärt DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann.

Mit Schwimmlagern versucht die DLRG dem Bädersterben entgegenzuwirken. Am Montag ist beispielsweise in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eines gestartet, in denen rund 100 Schüler der Grundschule und des Förderzentrums das Schwimmen erlernen sollen. Wie Rettungsschwimmer Mario Goß erklärt, sind rund 70 Prozent der Teilnehmer Nichtschwimmer. Ähnliche Schwimmlager gibt es auch in Rerik (Landkreis Rostock) und in Thiessow auf Rügen. DLRG-Sprecher Erdmann appelliert aber auch: „Die Verantwortung darf nicht nur auf die Schulen geschoben werden, auch die Eltern sollten sich der Gefahren bewusst sein und die Kinder an das Schwimmen oder Kurse heranführen.“