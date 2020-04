Nach dem Urteil: Deshalb kontrolliert die Polizei trotzdem weiter

Wolgast

Obwohl das Reiseverbot für Einheimische in Mecklenburg-Vorpommern am Gründonnerstagabend überraschend gekippt worden ist, setzt die Polizei an den Zufahrten zu den Ostseeinseln und weiteren beliebten Ausflugszielen im Land weiter auf Kontrollen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, der ungefähr die Hälfte von MV ausmacht, sind über Ostern 160 Kräfte damit beschäftigt, Autofahrer anzuhalten, wenn ihnen Kennzeichen oder Insassen komisch vorkommen.

Oberkommissar Andreas Rieck (56) steht am Karfreitag seit 7 Uhr morgens gemeinsam mit einigen Kollegen in Wolgast an der Peenebrücke, eine von zwei Zufahrten zur Insel Usedom. Gerade als Rieck betonen will, dass die große Mehrheit der Autofahrer viel Verständnis für die Kontrollen aufbringe, „auch, wenn sie mehrmals von uns angehalten wurden“, fährt wie auf Bestellung ein älterer Herr mit Potsdamer Kennzeichen vorbei, wieder runter von der Insel in Richtung Festland. Er winkt den Beamten noch mal freundlich zu. Sie hatten ihn trotz seines fremden Nummernschildes am Morgen auf die Insel gelassen. „Der wollte seine Frau aus einer Rehaklinik abholen“, sagt Rieck.

„Sogar der Hund ist angeschnallt“

Hätte das von der Landesregierung verhängte Reiseverbot auch für Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern Bestand gehabt, „dann hätten wir hier heute deutlich mehr Fahrzeuge zurückweisen müssen“, schätzt der Wolgaster Polizist. Aber nun ist es dennoch extrem ruhig an diesem Vormittag in Wolgast. Kein Vergleich zu dem Wahnsinn, der hier sonst vor Ostern tobt, wenn in MV die Tourismussaison ihren ersten Höhepunkt des Jahres erlebt.

Jedes Auto mit einem fremden Nummernschild wird angehalten. Alle Fahrzeuge, die in MV zugelassen sind, dürfen weiterfahren. Nach der Kontrolle eines Mercedes-Fahrers mit Kölner Kennzeichen winken Riecks Kollegen hab: „Alles in Ordnung. Ein Firmenwagen. Sogar der Hund ist angeschnallt.“ Bis mittags sind die Kollegen aus dem Wolgaster Polizeirevier mit den Kontrollen dran. Um 12 Uhr übernehmen dann die Schüler der Polizei-Fachhochschule in Güstrow. Bis Ostermontag 24 Uhr ist der Posten besetzt.

Fast 13 000 Autos kontrolliert

Elf stationäre und drei mobile Kontrollen hat das Polizeipräsidium Neubrandenburg eingerichtet. Im Westteil des Landes, der dem Polizeipräsidium Rostock zugeordnet ist, sind die Zahlen ähnlich. Seit 19. März laufen die Kontrollen. „Wir haben seitdem 12 800 Fahrzeuge kontrolliert und 840 Autos zurückgewiesen,“ fasst Nicole Buchfink, die Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, die Lage zusammen. „Die Zahlen gehen inzwischen zurück.“ So langsam habe sich offenbar herumgesprochen, dass eine Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern zurzeit nicht möglich ist.

Kollege Rieck weist unterdessen darauf hin, dass nicht nur das Kennzeichen ein Indiz dafür ist, ob jemand rausgezogen wird. „Wenn ein Auto sehr voll besetzt ist, kontrollieren wir auch die Einhaltung des Kontaktverbotes.“ Klartext: Bei mehr als zwei Personen müssen alle Insassen zur Kernfamilie gehören. Rieck: „Das Kontaktverbot gilt auch im Auto.“ Das ist vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald auch nicht in Zweifel gezogen worden, selbst für Einheimische nicht.

Von Benjamin Fischer