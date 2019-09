Tagelang hielt eine ausgebrochene Giftschlange Herne in Atem. In solchen Fällen würden in Vorpommern Ehrenamtler zum Einsatz kommen: Die Tierrettung aus Greifswald ist immer dann gefragt, wenn Tiere in Not sind – oder zur Gefahr werden. In Rostock hat die Berufsfeuerwehr dafür eine eigene Spezialeinheit.