Schwerin

Der tragische Tod der zehnjährigen Lina im Freibad von Tessin (Landkreis Rostock) hat die Debatte um unzureichende Schwimmfähigkeiten bei Kindern neu belebt. Die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV sieht sich in ihrer Forderung nach zusätzlichen Angeboten zum Schwimmenlernen bestätigt und kündigte für die nächste Parlamentssitzung Mitte Juni einen weiteren Antrag dazu an.

Zur Galerie Am Montag ist ein Mädchen im Tessiner Südsee ertrunken. Die ganze Stadt ist betroffen und zeigt ihre Anteilnahme mit Rosen am Unglücksort.

Darin fordert die Oppositionsfraktion die Landesregierung auf, „den flächendeckenden Schwimmunterricht an Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern sicherzustellen“. Als „Sofortmaßnahme“ sollen Vereine wie zum Beispiel die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Wasserwacht des DRK dabei unterstützt werden, zusätzliche Schwimmkurse für Kinder außerhalb der Schulzeit zu geben. In Nordrhein-Westfalen funktioniere dieses Zusatzangebot seit zehn Jahren, sagte Matthias Manthei von der Fraktion Freie Wähler/BMV.

RND/dpa