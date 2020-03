Nach den Morden von Hanau: Debatte um Waffenbesitz in MV

Rostock

Der rassistisch motivierte Mordanschlag im hessischen Hanau mit elf Toten hat die Diskussion um privaten Waffenbesitz wieder neu befeuert. Der Täter war offenbar nicht nur Rechtsextremist, sondern auch psychisch auffällig. Dennoch durfte er als Sportschütze legal zwei Waffen besitzen.

Auch nach dem neuen Waffenrecht sei es nicht vorgesehen, private Waffenbesitzer regelmäßig auf psychische Auffälligkeiten hin zu überprüfen, betont das Schweriner Innenministerium. Bei waffentragenden Polizisten, die die Bevölkerung im Ernstfall vor Amokläufern schützen sollen, werden dagegen strenge Maßstäbe angelegt.

Führerschein schon schwer zu entziehen

Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP in MV, Christian Schumacher, würde es begrüßen, wenn Menschen mit psychischen Auffälligkeiten grundsätzlich keine Waffen mehr besitzen dürften. „Ich zweifle aber an der praktischen Umsetzbarkeit. Bei bestimmten Krankheitsbildern gehört es dazu, dass sich die Betroffenen gut verstellen können.“ Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte nach Hanau psychologische Tests für Waffenbesitzer gefordert.

Schumacher zieht den Vergleich vom Waffen- zum Führerschein: „Selbst wenn jeder weiß, dass Opa nicht mehr fahren sollte, weil er sich und andere gefährdet, ist es trotzdem extrem schwer, ihm den Führerschein zu entziehen.“ Auch sei der Datenschutz eine hohe Hürde, weil Gesundheits- und Waffenbehörden nicht einfach ihre Daten abgleichen können, so Schumacher.

Gefährdete Polizisten müssen Waffe abgeben

Bei Polizisten in MV dagegen werde sofort die Waffe entzogen, wenn eine beginnende psychische Erkrankung festgestellt wird. „Wer etwa deutliche Anzeichen von Burnout aufweist, wird in den Innendienst versetzt“, erklärt Schumacher. Bei Depressionen soll der Beamte durch den Entzug der Waffe auch davor geschützt werden, dass er sich selbst etwas antut.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Peter Ritter, sieht vor allem ein Problem in der Überlastung der zuständigen Verwaltungsmitarbeiter: „Die Belastung nimmt immer weiter zu, etwa weil immer mehr kleine Waffenscheine beantragt werden.“ Er fände es zwar richtig, einen Waffenbesitzschein zu entziehen, wenn sich jemand – wie der Täter von Hanau – in sozialen Netzwerken mehrfach auffällig geäußert habe, so Ritter. „Aber dafür bräuchten wir mehr Personal.“

Jäger gegen Verschärfung

Der Landesjagdverband sieht beim Thema psychische Auffälligkeit keine Notwendigkeit für eine Verschärfung der Waffengesetze. Wir haben in Deutschland eines der schärfsten Waffengesetze in Europa“, sagt Geschäftsführerin Kati Ebel. „Wenn alle Regelungen auch umgesetzt werden und die zuständigen Behörden gut zusammenarbeiten, wird bereits alles getan, was möglich ist.“ Der Verband würde es den Behörden melden, wenn ein Mitglied auffällig werde. „Die Waffenbehörde kann dann auch Verdachtsfälle vorladen“, so Ebel.

Politische Extremisten wiederum hätten im Jagdverband nichts zu suchen, betont Ebel: „Aus dem Verband kann ausgeschlossen werden, wer das Ansehen der Jägerschaft gröblich verletzt. Und Extremismus zählt für mich ganz klar dazu.“ Ähnlich positioniert sich der Präsident des Landesschützenverbandes MV, Gerd Hamm: „Wir vertreten im Landesverband die klare Aussage: keine Waffen in die Hände von Extremisten!“

Erstmal wirken lassen

Schärfere Überprüfungen oder Auflagen lehnt er allerdings ebenfalls ab: Die Kontrollmöglichkeiten, die mit dem neuen Waffengesetz geschaffen wurden, sollten zunächst flächendeckend und wie vom Gesetzgeber festgelegt genutzt werden, „bevor reflexartig weitere Verschärfungen gefordert werden, ohne dass die bereits existierenden Mechanismen greifen und ihre Wirkung belegen konnten.“

Schon jetzt habe der jeweilige Schützenverein oder der Verband die Möglichkeit, einzugreifen, da er in das Verfahren zum Waffenerwerb eingebunden sei, so Hamm: „Fallen den Vereinsvertretern, dem Landesverband oder der Waffenbehörde Unregelmäßigkeiten auf – etwa, dass der Antragsteller ein Alkoholproblem hat, dass er so verhaltensauffällig ist, dass er sich oder andere gefährdet oder er sonst irgendwie unzuverlässig ist – dann sind diese aufgefordert, den Bedürfnisantrag zu verwehren.“

