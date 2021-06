Nach der Corona-Impfung: Bislang 20 Todesfälle in MV

Rostock / Schwerin

Der Fall einer 49-Jährigen aus Rostock sorgte Anfang April bundesweit für Wirbel: Die Frau hatte nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca schwere Nebenwirkungen erlitten, die sie nicht überlebte. Nun kommt raus: Sie ist offenbar kein Einzelfall.

20 Menschen im Nordosten sind seit Beginn der Impfkampagne in MV im Zusammenhang mit einer Impfung verstorben. Das jedenfalls geht aus Zahlen hervor, die das Land in der Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion nennt. Auffällig: In 19 Fällen waren die Betroffenen mit Biontech geimpft worden und fast alle Personen waren bereits vorher schwer krank.

Fast alle Impftoten waren vorher krank

Schon wenige Tage nach dem Impf-Start in MV nach Weihnachten wurde dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) der erste Todesfall gemeldet: Am 2. Januar registrierten die Behörden den ersten Toten im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung. Zum Alter und Geschlecht macht das Land keine Angaben. Allerdings schreibt das Lagus unter Vorerkrankungen von „Multimorbidität“. Heißt: Die Person litt bereits an diversen schweren Krankheiten.

Für fast alle weiteren Todesfälle meldet das Lagus schwere Erkrankungen vor der Impfung: chronische Herzinsuffizienz etwa, Schlaganfälle, Diabetes, die Lungenerkrankung COPD oder auch Niereninsuffizienz – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Lediglich in sieben Fällen sind keine Erkrankungen vor der Impfung bekannt. Bei 18 der 20 Todesfälle traten die Komplikationen bereits nach dem ersten Piks, der ersten Impfdosis, auf.

Uni-Chef: „Die Todesursache ist in den allermeisten Fällen unklar“

1,1 Millionen Impfdosen wurden im Land bereits verabreicht, rein rechnerisch traten gerade mal in 0,001 Prozent der Fälle Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung auf. Experten warnen eindringlich davor, die Aussagekraft der Zahlen zu überschätzen: „Die Statistik weist lediglich aus, dass es im zeitlichen Kontext mit einer Covid-19-Impfung zum Tod gekommen ist. Was aber die Ursache war – tatsächlich die Impfung oder doch eine der schweren Vorerkrankungen wie Krebs zum Beispiel – ist in den allermeisten Fälle unklar“, so Prof. Dr. Christian Schmidt, der Ärztliche Vorstand der Uni-Klinik in Rostock. Außerdem: In den ersten Wochen und Monaten wurden vor allem ältere und oft bereits sehr kranke Menschen geimpft. Das „verfälsche“ die Statistik ein Stück weit.

Die AfD fordert dennoch eine genauere Untersuchung der Fälle: „Gemeldete Verdachtsfälle sollten mehr Aufmerksamkeit bekommen und auf einen möglichen kausalen Zusammenhang untersucht werden. Zwar sind 20 Todesfälle in zeitlicher Nähe zur Impfung nicht wirklich viel, wenn man die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen bedenkt. Allerdings könnte eine nähere Untersuchung dazu beitragen, die Impfung in Zukunft sicherer zu machen”, so der AfD-Fraktionschef im Landtag, Nikolaus Kramer.

Von Andreas Meyer