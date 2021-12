Nach ersten Omikron-Fällen in MV: Schwesig rechnet mit weiteren Corona-Einschränkungen

Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stimmt die Menschen in MV auf eine längere Dauer der scharfen Corona-Regeln ein. „Auch wenn Infektionszahlen gerade leicht sinken, droht eine fünfte Welle mit Omikron“, teilt sie am Sonnabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Deshalb können wir nicht Maßnahmen lockern. Wir müssen uns mit Boostern schützen und damit rechnen, dass es zu weiteren Einschränkungen kommt“, so Schwesig.

Rostocker Paar angesteckt und in Isolation

Am Freitag wurde die ersten beiden Fälle der neuen Corona-Variante Omikron in MV bekannt. Ein Paar aus Rostock sei infiziert und in strenger häuslicher Quarantäne isoliert, ließ Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) mitteilen. Das Paar habe leichte Symptome und sei nicht von einer Reise wiedergekehrt.

Man müsse sich jetzt auf die gefährlichere, weil schneller ausbreitende Variante vorbereiten, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. „Wir gehen davon aus, dass es noch viel mehr Omikron-Fälle in der Bundesrepublik gibt, als bekannt sind“, so Sprecher Alexander Kujat. MV gehöre zum Glück zu den Bundesländern, die es mit als letztes erwischt habe.

Gesundheitsminister beraten, wie es weitergehen soll

Drese berät heute mit den Gesundheitsministern von Bund und anderen Ländern darüber, wie mit Omikron umgegangen werden soll. Ziel müsse jetzt sein, die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante einzudämmen, „solange Delta nicht abgeklungen ist“. Die wichtigste Antwort sei, das Impfen weiter zu verstärken. So sei auch nichts auszuschließen, dass es sehr zeitnah ein weiteres Gipfeltreffen von Bund und Ländern geben müsse, um etwaige schärfere Maßnahmen gegen die Omikron-Ausbreitung zu beschließen.

Auch im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es jetzt einen Omikron-Verdachtsfall. „Wir haben den Verdacht, aber den Fall noch nicht bestätigt“, erklärt Landrat Tino Schomann (CDU).

Von Frank Pubantz