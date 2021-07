Nach fünf Monaten im Unifil-Einsatz vor der libanesischen Küste ist die 60-köpfige Besatzung „Alpha“ samt der Korvette „Magdeburg“ wieder zurück in ihrem Heimathafen Warnemünde. Eine Zeit voller Herausforderungen liegt hinter den Soldaten. Aber auch ihre Familien in der Heimat hatten es nicht immer leicht. So haben sie die lange Trennung erlebt.