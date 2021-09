Schwerin

Rund 14 Prozent – das Katastrophen-Ergebnis für die MV-CDU zur Landtagswahl ist wahr geworden. Nach der derben Schlappe am Sonntag stehen die Zeichen in Partei und Landtagsfraktion nun offenbar auf Sturm. Das könnte manchen Amtsinhaber den Posten kosten.

„Kein weiter so“: CDU müsse sich erneuern

„Es darf kein weiter so geben.“ Das hat ein führender CDU-Mann bereits vor der Wahl erklärt. Je nachdem, wie die Wahl ausgeht, müsse eine Erneuerung her, auch personell. Da dürfe auch nicht vor führenden Köpfen halt gemacht werden. So ähnlich klingt auch woanders in der CDU. Es werde „kein Stein auf dem anderen bleiben“, sollte die Partei deutlich unter 15 Prozent ins Ziel kommen. Aber auch mit dieser Marke müssten Konsequenzen her. Ob die Partei weiter mitregieren sollte – auch das sei fraglich.

Offen erklärt das natürlich noch niemand. Denn am Montag wird CDU-Landeschef Michael Sack eine Sitzung des CDU-Landesvorstandes führen, wo beraten werden soll, wie es weiter geht. Sack geht beschädigt aus der Wahl heraus, andere Etablierte wie die Minister Torsten Renz und Harry Glawe oder Fraktionschef Wolfgang Waldmüller aber noch mehr. Denn Sack habe sich als Mann für die Front zur Verfügung gestellt, als die MV-CDU vor einem Jahr ohne Chef dastand. Das werde ihm hoch angerechnet. Andere Spitzenleute hätten Sack aber im Wahlkampf regelrecht hängen lassen, ist aus der Partei zu hören.

Sogar eine „Palastrevolution“ ist denkbar

So ist offenbar sogar eine „Palastrevolution“ denkbar, wenn sich die CDU-Landtagsfraktion am Dienstag trifft. Dass jüngere CDU-Leute um Führung nach vorn drängen, die Sack den Rücken stärken. Einige davon haben es trotz schlechten Wahlergebnisses über die CDU-Liste in den Landtag geschafft, etwa Franz-Robert Liskow (Demmin), Marc Reinhardt (Neukalen), Ann Christin von Allwörden (Stralsund) oder Sebastian Ehlers (Schwerin).

Von Frank Pubantz