Nach langer Corona-Pause: Hier können Kinder im Sommer in MV noch schwimmen lernen

Parchim

Wegen der Corona-Pandemie konnte an den Schulen kein Schwimmunterricht stattfinden, was dazu führte, dass zwei Jahrgänge das Schwimmen kaum lernen konnten. Aus diesem Grund startete die Landesregierung die Aktion „MV kann schwimmen“. Das Angebot an Schwimmkursen wurde laut Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erhöht und ist für die Schüler und Schülerinnen kostenlos.

Doch der Andrang auf die Kurse für Kinder in den Sommerferien ist hoch. „Die Nachfrage ist in diesem Jahr extrem“, sagt DRK-Wasserwacht-Landesreferent Thomas Powasserat. Das Deutsche Rote Kreuz biete deutlich mehr Kurse an als in den vergangenen Jahren, so Powasserat. Trotzdem sind die meisten bereits ausgebucht, wie beispielsweise die Angebote der Wasserwacht des DRK in Schönberg in Nordwestmecklenburg.

„Die Situation ist wirklich nicht schön“, schildert Sven Schröder von der Wasserwacht in Schönberg. Die Kurse seien sofort voll gewesen. „Die Schulen verteilen Gutscheine für Schwimmkurse, wir können die Kinder nur gar nicht alle unterbringen“, so Schröder. Vor allem in den Landkreisen an der Ostsee waren die freien Plätze sofort vergeben.

Wo es in MV noch freie Plätze für Kinder gibt

Kollege Michael Krüger vom DRK Parchim beschreibt die Nachfrage ebenfalls als „sehr hoch“. Trotzdem bestehen in seinem Bezirk noch Chancen:

In Godern am Pinnower See gibt es ab 12. Juli, in Seehof am Schweriner See sowie am Strandbad Malchow ab 5. Juli noch freie Plätze. In Parchim am Wockersee können sich Kinder ab August wieder für Schwimmkurse anmelden. Ab 9. August bietet die Badestelle Dreenkrögen freie Plätze an. In Plau am See können Anmeldungen ab September angenommen werden.

Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren. Die Kosten liegen zwischen 50 und 100 Euro oder sind für Schüler und Schülerinnen mit Gutscheinen der Aktion „MV kann schwimmen“ kostenlos.

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bietet im Sommer Schwimmkurse für Kinder an, bei denen es in einigen Regionen noch freie Plätze gibt.

In Neustrelitz an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Prerow auf dem Darß gibt es noch Kapazitäten im Juli und August.In Stralsund haben Kinder in der Woche ab 5. Juli und in der Woche ab 26. Juli die Möglichkeit, einen Kursplatz zu bekommen.

Weitere freie Plätze in Vorpommern-Rügen gibt es in Grimmen ab 12. Juli. Eine Anmeldung für den Kurs ist ab 28. Juni möglich.

Die Ortsgruppen der DLRG beteiligen sich an der Aktion „MV kann schwimmen“. Für andere Teilnehmer liegen die Kurskosten zwischen 64 und 100 Euro.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist ebenfalls bei „MV kann schwimmen“ beteiligt, bietet aber auch für Kinder, die Urlaub in MV machen, und andere Teilnehmer Kurse an, für die es auch noch frei Plätze gibt.

Hier finden in jeder Ferienwoche Schwimmkurse für Kinder statt

In Malchin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in Neukloster in Nordwestmecklenburg und in Teterow im Landkreis Rostock. Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim unter anderem in Brüel, Goldberg oder Passow.

Weitere einzelne Schwimmkurse im Sommer veranstaltet der ASB außerdem in der Landeshauptstadt Schwerin sowie im Landkreis Ludwigslust-Parchim unter anderem in Plau am See, Hagenow und Parchim.

Teilnehmen können Kinder ab fünf Jahren. Die Kosten für den einwöchigen Kurs betragen 60 Euro plus eine Prüfungsgebühr von fünf Euro. Für Schüler mit „MV kann schwimmen“-Gutscheinen ist der Kurs kostenlos. Anmelden kann man sich über die Geschäftsstelle ASB-Kreisverband Schwerin-Parchim.

Eine weitere Möglichkeit für Kinder, einen Schwimmkurs im Sommer zu machen, bietet die Surfmühle in Rechlin an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort finden im Juli und August täglich ab 12 Uhr Kurse statt, für die noch Plätze frei sind.

Kinder ab drei Jahren können teilnehmen. Kinder unter drei Jahren können in Begleitung eines Elternteils mitmachen. Ein achtstündiger Kurs kostet 120 Euro, fünf Stunden 85 Euro. Die Kinder haben die Möglichkeit mit einem Frühschwimmzeugnis (Ente, Delfin, Frosch, Seepferdchen, Seepirat) sowie dem Jugendschwimmpass abzuschließen.

In Warnemünde können Kinder ab fünf Jahren in der Supreme Surfschule das Schwimmen direkt in der Ostsee lernen. Im Juli sind noch Plätze frei.

Einen Anfängerkurs aus fünf 45-Minuten Einheiten gibt es für 89 Euro.

Von Franziska Weiß