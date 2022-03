Nach langer Flaute: Warum Gewerbeflächen in Ribnitz-Damgarten jetzt heiß begehrt sind

Ribnitz-Damgarten

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Ribnitz-Damgarten boomt. Vor allem im Gewerbegebiet Tannenberg I im Ortsteil Klockenhagen brummt das Geschäft. Gut für die Stadtkasse, da damit mehr Steuern eingenommen werden können. Über etliche Jahre sei die Vermarktung der Flächen in dem direkt an der Bäderstraße zum Fischland gelegenen und 17,5 Hektar großen Gewerbegebiet nur sehr schleppend gelaufen, macht Bauamtsleiter Heiko Körner deutlich. „Die allgemeine Entwicklung auf dem Immobilienmarkt hat jedoch dazu geführt, dass die Gewerbegrundstücke mittlerweile heiß begehrt sind“.

Erster Schub vor drei Jahren

Bereits 2019 hat es einen ersten Schub gegeben, da wurden vier Grundstücke im Gewerbegebiet Tannenberg I verkauft. Derzeit stehen neun Interessenten auf der Matte. Sie kommen aus Wustrow, Ribnitz-Damgarten, Dierhagen, Wieck, Born und Rostock. Bevor der Weg für sie frei ist, müssen die Stadtvertreter noch dem Verkauf der Grundstücke zustimmen. Geplant ist vor allem der Bau von Hallen, so zum Beispiel zur Lagerung von Teilen für Aufzüge und für die Zwischenlagerung von Fertigprodukten.

Andere Interessenten wollen sich mit einer Holzschmiede oder einem Imkereiartikelhandel im Klockenhäger Gewerbegebiet niederlassen. Auch ein Hausmeisterservice von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist unter den Interessenten. Ein Fischimbiss will sich Produktionsräume und eine Werkstatt sowie Lager und Büros auf dem Gelände schaffen.

Nicht nur Lagerhallen, sondern auch produzierendes Gewerbe

Wie viele Arbeitsplätze durch die geplanten Ansiedlungen entstehen werden, könne allerdings nicht gesagt werden, so Bauamtsleiter Körner. Da es aber vor allem um die Errichtung von Lagerhallen gehe, werde man deren Zahl nicht allzu hoch ansetzen können. Doch das soll sich ändern. Es sei zwar völlig in Ordnung und entspreche dem großen Bedarf, dass Privatunternehmer in neue Lagerhallen investieren, macht Körner deutlich. Allerdings wolle die Stadt künftig versuchen, dass sich vor allem verarbeitendes bzw. produzierendes Gewerbe sowie Dienstleistungsbetriebe, also Unternehmen, die auch Arbeitsplätze schaffen, im Klockenhäger Gewerbegebiet ansiedeln. Das gelte auch fürs Gewerbegebiet Ost in Damgarten. Dazu sollen die Vergabekriterien für die noch wenigen vorhandenen freien Flächen in diesen beiden Gewerbegebieten geändert werden.

So haben die Firmen gute Karten, die ihr Unternehmen am Standort anmelden. Abgefragt werden wird auch, wie viele Arbeitskräfte (Anzahl, Vollzeit/Teilzeit/Auszubildende) am Standort eingesetzt werden sollen. Weitere Vergabekriterien: Investitionsvolumen und Investitionszeitraum für die Ansiedlung am Standort, bisheriger Unternehmensstandort, Gewerbezweig (Handel, Dienstleistung, Produktion, Verarbeitung usw). In ihrer jüngsten Sitzung stellte Heiko Körner den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses diese Kriterien vor und stieß bei ihnen auf ein positives Echo.

Klockenhäger Gewerbegebiet soll erweitert werden

Wie die Situation in den beiden Gewerbegebieten konkret aussieht, verdeutlichte der Bauamtschef in der Ausschusssitzung anhand folgender Zahlen: Im Gewerbegebiet Tannenberg I sind lediglich noch rund 4000 Quadratmeter freie Gewerbegebietsfläche vorhanden. Ausreichend für maximal zwei Parzellen. Im Gewerbegebiet Ost in Damgarten sind es einmal 6 700 Quadratmeter und dann noch einmal 5800 Quadratmeter freie Gewerbegebietsflächen für jeweils maximal zwei Parzellen.

Da derzeit kaum mehr vermarktungsfähige Flächen im Gewerbegebiet Tannenberg zur Verfügung stehen, soll es erweitert werden. Die Flächen, um die es dabei geht, befinden sich im Eigentum der Stadt und eines Privateigentümers. Sie werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt, ein Teil ist Brachland. Da der Bedarf nach Gewerbeflächen erfreulicherweise sehr hoch sei, könne man den Vorschlag der Stadtverwaltung nur befürworten, sagte Ausschussvorsitzender Manfred Widuckel (CDU/FDP-Fraktion). Das sahen auch alle anderen Ausschussmitglieder so.

Von Edwin Sternkiker